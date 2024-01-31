SSK, Bağ-kur'luya 5.122 TL ilave ödeme onayı! Önümüzdeki hafta hesaplara yatacak

Emekli zamları son günlerin ekonomi gündemini kapsamaya devam ediyor. Bu kapsamda emekliye yapılan zammın kesinleşmesi akabinde fark ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Emeklinin net maaşına yüzde 49.25 oranında zam yapılması sonrasında oluşan ffarkın ne zaman hesaplara aktarılacağı merak ediliyor. Konu ile alakalı ek bir ödeme daha gündeme geldi. Vergi iadesi niteliğinde yüzde 4'lük ek ödemeler ile alakalı gelişmeler yaşanıyor.

Emekliye yüzde 49.25'lik zam akabinde artı yüzde 4'lük ek ödeme yapılacağı kesinleşirken, emekliye ek ödemeler değişiyor. Peki yeni hesaplara göre emekli maaşları ne kadar olacak?





EMEKLİYE YÜZDE 4'LÜK EK ZAM

Aralık ayı enflasyon verilerinin 3 Ocak tarihinde açıklanması sonrasında emeklinin Ocak,Temmuz 2024 dönemindeki 6 aylık maaşları netleşmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrasında emekliye enflasyona ek olarak 11,68 puanla refah Payı eklemesi yapılarak memur maaşlarına eşitlenmişti. Yapılandırılan hesaplamalara %4 Vergi iadesi zammı da eklenecek. Böylece 10.000 TL'ye ulaştıracak seyyanen zam yapılacak.





Öte yandan tüm bu artışları yanı sıra emekliye vergi iadesi kapsamında %4 ek ödeme verilecek. Maaşlara %4 zam 2023 yılında 10.000 lira taban maaş alan bir emekli de ek ödeme olarak ₺400'ya yakın bir ücret almaktaydı. Bu sayede emeklinin maaşında hesabına 10.400 lira para yatırılıyordu. Son emekli maaşı hesaplamalarında net maaş 14.925 TL'ye çıkarken %4 ek ödeme ise 597 TL'ye yükselmiş bulundu.

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bu sayede eski hesaplamaya göre 10.400 TL alan bir emekli 15.522 TL maaş alacak. Ek ödemeler ise e-devlet üzerinden kolayca görüntülenebilecek. Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? SSK ve bağ-kur emeklilerini yakından ilgilendiren gelişmelerde zam onaylanması öncesinde maaşını aldıkları için enflasyon farkının haricindeki refah Payı zammını henüz almadılar. Bu kapsamda 11,68 puanlık refah Payı ödemesini ve 10.000 maaş Farkları ise bir sonraki hafta ödenmesi bekleniyor