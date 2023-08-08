SSK, Bağkur, 4C emeklisine maaşa ek 8500 TL ödeme! Geri ödemesiz parayı yetişen alacak

Milyonlarca emekli vatandaş bu yıl emekli maaşları ve bankaların yapmış olduğu promosyon kampanyaları ile bayram ettiler. Emekli vatandaşın yüzünü güldürecek bir kampanya da ING Bankasından geldi. Detaylar haberimizde…







8 BİN 500 TL EK ÖDEME ALACAKSINIZ: SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLERİ İÇİN AÇIKLANDI!

Emekliler için SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı açıklandı. 8.500 TL alacaklar. Ödemeden yararlanmak isteyenler için detaylar açıklandı.

Bankalar ağustos ayında da ödeme promosyonlarını uygulamaya devam ediyor. ING Bank, promosyonun 31 Ağustos 2023 tarihine kadar geçerli olduğunu açıkladı. İnternet sitesinde açıklama yapan banka, 8 bin 500 TL'ye kadar ek koşulsuz nakit promosyonu olacağını söyledi.

PROMOSYON İLE İLGİLİ DETAYLAR ŞÖYLE AÇIKLANDI:

Toplam gelir 1 aylık/aylık tutar,

3.500 TL'ye kadar (3.500 TL hariç) 5.100 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) 5.950 TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) 7.650 TL

10.000 TL ve üzeri paranız varsa 8.500 TL promosyon nakit ödemesi alacaksınız.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan almayı taahhüt eden ve nakit promosyon alan mevcut ve yeni emekli müşterilerimiz faydalanabilir.

Promosyon ödemelerine hak kazanmak için herhangi bir ürün koşulu yoktur.

Promosyon sözleşmesinin imzalanmasından sonra herhangi bir ek koşul olmaksızın; Aylık net gelir 3.500 TL'ye kadar ise 5.100 TL, 3.500 TL-7.500 TL, 5.950 TL, 7.500 TL-10.000 TL arası 7.650 TL, 10.000 TL'den fazla ise 8.500 TL nakit promosyon ödenecek.

Kampanya, 13 Mart 2023- 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

Nakit promosyon talepleri ING Telefon Bankacılığı ve ING Şubeleri aracılığıyla yapılabilmektedir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaşı alınması durumunda ödenecek promosyon tutarı, toplam maaş üzerinden hesaplanır ve sadece bir promosyon ödemesi yapılır.

Bonus 3 yıl peşin ödenir ve 3 yıllık taahhüt süresinin başlangıcı bonusun hesaba yatırıldığı tarihten itibaren başlar.

Promosyon nakit olarak ödendikten sonra, 3 yıllık taahhüt süresi boyunca aylık gelir/gelir artışı olması durumunda promosyon için ek ödeme yapılmayacaktır.

3 yıllık taahhüde uyulmaması durumunda tarafınıza ödenen reklam bedelleri, taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak sabit fiyata yansıtılacaktır.

Birden fazla ek reklam kampanyası aynı anda kullanılamaz.

ING, belirtilen hizmetleri sonlandırma veya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

1 Mart 2020 tarihinden sonra Bankamıza katılan, yararlanan veya başka ek kampanya talep eden müşterilerimize 1 Mart 2020 tarihinden itibaren koşulsuz nakit promosyon verilmektedir. 13 Mart 2023 tarihinden itibaren mevcut kampanya/uygulamaları iptal edilerek nakit promosyon alacaktır 8.500 TL'ye kadar.

Tüm SGL emeklileri gibi, yeni emekliler ve EYT'lilerde emeklilikte promosyondan yararlanabilir.