SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine talih kuşu kondu! O tarihten sonra yeni maaşları oh çektirecek

Emekliye ek zam yapılacağı haberi veriliyorken 16 milyon emekli için maaşların değişeceği haberi verildi. Sabah saatlerinde verilen müjdeyle beraber yüzde 25 oranında ek zam yapılacağı açıklandı. SSK, bağkur ve emekli sandığı, EYT emeklisi fark etmeden herkes için yeni karar alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda ek zam için yeşil ışık yakıldı. Emekliyi yakından ilgilendiren son dakika açıklamasında yüzde 25'lik yeni zam daha yapılacağı duyuruldu. Ağustos ayında yapılacak olan artışla beraber emekliye bu yol toplamda yüzde 50 oranında zam yapılmış hale gelecek. Peki ek zamlar kimleri ilgilendiriyor? İşte detaylar...





AĞUSTOS AYI MAAŞLARA EK ZAM

Emekli maaşlarına zamlı rakamlar yansıtılırken yaklaşık 16 milyon emekli vatandaşın geçim sıkıntısı sona ermiş olacak. Bununla beraber 2000 sonrası emeklilere bir müjde daha geldi. Emekliler Derneği'nin uzun süredir girişimde bulunduğu 2000 yılı sonrası emeklilerine intibak zammı nihayet çözüme kavuşturuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında görüşmeler yapılmaya başlandı.