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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine 3000 TL zam! Emeklilerin gözü kulağı o tarihte

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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine 3000 TL zam! Emeklilerin gözü kulağı o tarihte
Emeklilere verilen Temmuz zammı sonrasında yeni bir zammın daha yapılacağı haberi paylaşıldı. Emekliler için ek zam tarihi de belirlendi.

Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere her yıl iki ayrı zam yapılan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için son artış dönemi Temmuz ayında oldu. Enflasyon zammı alan 4A ve 4B emeklilerinin dışında toplu iş sözleşmesi ve enflasyon oranından zam alacak olan 4C emeklileri zamlı aylığı kullanmaya başladı. Ancak hayat pahalılığının devam eden artışı, emeklilerin maaş artışından memnun olmadığını gösterdi. Müjdeli haber ise geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yaparak, bu açıklamasında emeklilere yönelik maaş artışlarında sıkıntı yaşandığını ifade etmiş ve daha fazla maaş artışının sinyallerini vermişti. Dün programda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ek zam tarihini verdi.

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine 3000 TL zam

BAKAN IŞIKHAN’DAN EMEKLİLERE ZAM MÜJDESİ!

Katıldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan maaş zammına ilişkin konuşan Bakan Vedat Işıkhan, konuyla ilgili tüm çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Bakan Işıkhan, uzatma çerçevesinde çalıştıklarına işaret ederek, meclis tatilinin sona ereceği 1 Ekim 2023 tarihini belirterek; "Cumhurbaşkanımız bize talimat verdi. Çalışıyoruz. Söz verdik. İnşallah meclis açılır açılmaz bu yapılır. Lütfen çok rahat olun." dedi.

Diğer taraftan, geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, fiyat artışının ardından aksaklıklar yaşandığını belirtmiş ve bu sakıncaların giderileceğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Endişe asgari ücret ve emekli maaşlarındaydı. Devlet çalışanını, memuru esirgemediğimiz gibi, çalışanından emeklisine kadar hiç kimsenin sürekli mağdur edilmesini kabul etmiyoruz. Emeği geçen herkesin gönlünü mutlaka kazanacağız. Mağdur hisseden herkesin inşallah fazla gecikmeden yılbaşına kadar yanında olacağız.” dedi.

Ekonomi
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