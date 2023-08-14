SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine tek aylık çift maaş! Başvurmayan alanları görünce pişman olacak

Emekliler için müjdeli bir haber geldi! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve BAĞ-KUR emeklileri, artık 1 maaş tutarında ikramiye ile ödüllendirilecek. Bu gelişmeyle birlikte, maaşlarını ATM'den çeken 16,5 milyon emekli, ek olarak promosyon ve bir maaş miktarında ikramiye alma fırsatına sahip olacak. Ancak, bu beklenen ödemelerin hangi tarihte gerçekleşeceği ve ikramiye miktarının ne olacağına dair merak edilen soruların cevapları aşağıda açıklanmıştır.

Emekli olan vatandaşlar, maaşlarını bankaya taşıdıkları takdirde ve belirli bir süre boyunca aynı bankada kalmayı taahhüt ederlerse, promosyon ve bir maaş ikramiye alma hakkına sahip olacaklar. Bankalar, bu hizmet için ekstra koşullar koymamaktadır.

EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI





Her bankanın promosyon ödeme oranları ve ek teklifleri farklılık gösterebilir. İşte bazı örnekler:

Akbank

3,499 Lira'ya kadar maaşı olan emeklilere 4,200 Lira,

3,500 Lira - 7,499 Lira arası maaşı olanlara 4,850 Lira,

7,500 Lira - 9,999 Lira arası maaşı olanlara 6,250 Lira,

10,000 Lira üzeri maaşı olanlara 7,000 Lira promosyon ödemesi yapacak.

Ayrıca, ilk kez Axess veya Wings kartı sahibi olan SGK emeklilerine 12 ay içinde aylık en az 1,000 Lira harcamaya 1,500 Lira chip-para ve toplamda 8,500 Lira ödül sunulacaktır.

ING Bank

3,500 Lira'ya kadar maaşı olan emeklilere 5,100 Lira,

3,500 Lira - 7,500 Lira arası maaşı olanlara 5,950 Lira,

7,500 Lira - 10,000 Lira arası maaşı olanlara 7,650 Lira,

10,000 Lira ve üzeri maaşı olanlara 8,500 Lira promosyon ödüyor.

Buna ek olarak, otomatik fatura talimatı veren emeklilere 1,500 Lira'ya kadar ek nakit promosyon sunuluyor. Bu kampanya 30 Nisan'a kadar geçerlidir.

QNB Finansbank

3,499 Lira'ya kadar maaşı olan emeklilere 4,800 Lira,

3,500 Lira - 7,499 Lira arası maaşı olanlara 5,600 Lira,

7,500 Lira - 9,999 Lira arası maaşı olanlara 7,200 Lira,

10,000 Lira ve üzeri maaşı olanlara 8,000 Lira promosyon sağlamaktadır.

Ayrıca, CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine yılda 1,200 Lira indirim imkanı sunmaktadır.

Tüm bu gelişmeler, emeklilerin ek destek alarak daha rahat bir yaşam sürmelerine yardımcı oluyor. SGK ve BAĞ-KUR emeklileri, uzun yıllar boyunca emek harcamış bireylerin haklarının korunduğunu görmekten memnuniyet duyacaklardır. Bu destekler, toplumun yaşlı nüfusuna verilen değeri bir kez daha vurguluyor.