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SSK, Bağkur emeklisinin zam oranı son dakika değiştirildi! O tarihte sürpriz rakam yatırılacak

3 Temmuz tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 6 aylık enflasyon farkı ve Haziran ayı enflasyonu açıklandı. Açıklanan enflasyon farkının ardından memur ve emeklilere yapılacak olan zam oranı da netleşti. Peki bu kapsamda en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Kök maaş hesaplarında hangi rakam öne çıktı?

Yayın Tarihi: 04.07.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 22:06
SSK, Bağkur emeklisinin zam oranı son dakika değiştirildi! O tarihte sürpriz rakam yatırılacak

Türkiye İstatistik Kurumu, yaptığı son açıklamada 6 aylık enflasyon farkı ve Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Haziran ayı enflasyon oranının ardından belli olan 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte memur ve emekli maaşları da netleşti. Maaşlara ne kadar zam yapılacağı hesaplanırken, zamlı maaşların 1 Ağustos itibarıyla yatmaya başlayacağı da aktarıldı. 

TÜİK verileriyle birlikte memur ve emekli vatandaşların ne kadar maaş zammı alacağı belli olurken, emeklilerin kök maaş hesaplaması dikkat çekti. Açıklanan veriler ışığında kök maaşlara zam yapılması durumunda 3.6 milyon civarında emeklinin zam alamayacağı ortaya çıktı. Peki güncel verilerle birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Temmuz zammıyla birlikte emekli maaşları ne kadar olacak? Ağustos ayında ilk yatacak olan zamlı maaşın miktarı ne? İşte Temmuz ayı zammıyla hesaplanan en düşük emekli maaşı… 

TÜİK Haziran ayı enflasyonu ve 6 aylık enflasyon farkını açıkladı!

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TÜİK, haziran ayı enflasyon oranını yüzde 1,64 olarak açıkladı. Bu veriler ışığında, altı aylık enflasyon farkı yüzde 24,73 olarak belirlendi. Böylelikle de Ocak 2024'ten bu yana uygulanan mevcut maaşlara ne kadar zam yapılacağı netleşmiş oldu. Aktarılan bilgilere göre emeklilere enflasyon farkı kadar, yani yüzde 24.73 oranında ödeme yapılacağı öğrenildi. 

Zamlar kök maaşa yapılırsa bazı emeklilerin maaşı artmayacak! 

En düşük emekli maaşının 10 bin lira olarak belirlendiği Ocak ayından bu yana emekliler, eriyen maaşları için zam beklentisine girdi. 3 Temmuz’da TÜİK tarafından açıklanan enflasyon farkı üzerine herkes maaşlarını hesaplamaya başlarken, 10 bin liranın altında maaş alanların kök maaş tehlikesi ile karşılaşabileceği vurgulandı. 

En düşük emekli maaşı alanları bekleyen bir diğer önemli konu da kök maaş sorunu oldu. Kök maaş, emeklilerin maaş zamlarının hesaplandığı taban maaş olarak bilinirken, Ocak 2024'ten bu yana 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşının kök maaşı düşük olan emekliler için sorun yaratabileceği ortaya çıktı. 

Örneğin, kök maaşı 8 bin TL olan bir emeklinin, yasal düzenlemeler yapılmazsa Temmuz ayında zam alamayacağı öğrenildi. Bu durumda, kök maaşı 8 bin TL olan bir emeklinin maaşının, zam oranları hesaplandığında maaşının yine 10 bin TL’de kalacağı ortaya çıktı. 

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Hükümetten düzenleme bekleniyor! 

Bu mağduriyetin önüne geçmesi için tüm emekliler, hükümetin bir adım atmasını beklemeye başladı. Kök maaşı 10 bin TL’nin altında olan emeklilerin maaşlarının 10 bin TL’ye yükseltilmesi ve altı aylık enflasyon farkının bu yeni taban maaş üzerinden eklenmesi planlanıyor. Bu düzenleme hayata geçirilirse, kök maaşı 8 bin TL olan bir emeklinin maaşının 12 bin 473 TL’ye yükseltilebilir. Ancak kök maaş düzenlemesi yapılmazsa, 3.6 milyondan fazla emekli, 10 bin lira maaşla 6 ay daha geçinmek zorunda kalabilir. 

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 

Kök maaşa göre yapılacak zamlarla birlikte emeklilerin alacakları yeni maaşlar da belirlenmiş durumda:

  • Kök maaşı 15 bin TL olan emekliler: 18 bin 709 TL
  • Kök maaşı 20 bin TL olan emekliler: 24 bin 946 TL
  • Kök maaşı 25 bin TL olan emekliler: 31 bin 182 TL

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