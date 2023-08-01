SSK, Bağkurluya zam penceresi aralandı! 7500 TL maaş alanların yeni maaşı bayram ettirecek

Emekli maaşlarıyla ilgili önemli bir güncelleme var! SGK, SSK ve Bağkur emeklileri için kök zam tablosu %31.92 oranında güncellendi. Buna göre, 7.500 TL alan bir emeklinin çıplak maaşı 9.894 TL'ye yükseldi. Ocak 2024'te ise %15 intibak ilavesi bekleniyor. İşte detaylar...





EMEKLİ MAAŞLARIYLA İLGİLİ GÜNCELLEME

Önümüzdeki yılın ilk ayı olan Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları, Merkez Bankası'nın açıkladığı yıl sonu TÜFE tahmini ve 6 aylık enflasyon artışına göre belirlenecek. Bu güncellemeyle emeklilerin maaşları nasıl şekilleneceği merak konusu.

Çeşitli hesaplamalara göre, emekli maaşlarındaki bu artış, birçok emekli için önemli bir gelir artışı anlamına gelecek. Ancak her emekli için durum farklı olabilir, çünkü maaşlar kişisel bazda değişiklik gösterebilir.

Bu güncelleme, emeklilerin yaşam standartlarını ve geçimlerini doğrudan etkileyecek. Özellikle düşük maaş alan emekliler için bu artış önemli bir destek olabilir. İşte diğer ayrıntılar...





Maaş hesaplaması, Merkez Bankası'nın TÜFE tahmini ve enflasyon verilerine göre yapıldığından, Ocak ayında emeklilere ne kadar zam yapılacağını belirlemek için biraz daha beklememiz gerekecek. Ancak bu güncellemelerin emeklilerin refahını artırma amacı taşıdığı açıktır.

Tüm emekliler için Ocak 2024'te %15 intibak ilavesi olacak olması, emekli maaşlarında önemli bir artış demektir. Bu, emekli vatandaşlarımızın yaşam koşullarını ve geçimlerini iyileştirmeye yönelik olumlu bir adımdır.

Emekli maaşları, emekli vatandaşlarımızın geçimlerini sürdürebilmeleri ve yaşamlarını rahatça devam ettirebilmeleri için hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle yapılan güncellemelerin emekli vatandaşlarımızın refahını artırmak için yapılması olumlu bir gelişmedir.

Ocak ayındaki maaş artışlarının emeklilerimizin hayatına olumlu etkileri olması dileğiyle. Emekli vatandaşlarımızın hak ettikleri refah ve huzurlu bir yaşam sürmeleri herkesin temennisi olmalıdır.

2024 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarındaki artışlar belirleniyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı yıl sonu enflasyon tahmini ve 6 aylık enflasyon artışı, emeklilerin Ocak ayındaki zammını şekillendirecek. Tahminlere göre, emekli maaşlarına %31.92 oranında kök zam yapılacak. Buna göre, 7.500 TL alan bir emeklinin çıplak maaşı 9.894 TL'ye yükselecek. Ayrıca, Ocak 2024'te %15 intibak ilavesi de bekleniyor.

Ocak ayındaki zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verilerine göre netleşecek. Bu yıl ek iyileştirmelerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları %30'a yükselmişti. Bu ek iyileştirmelerin ardından yapılacak ek zam da Ocak ayındaki zam oranlarına eklenecek.

Emeklilerin maaşlarındaki artışlar kök aylıklara yansıtılacak. Ödemeler, belirlenen taban aylığın altında kalanlara tamamlanacak ve üstünde olanlar kendi maaşları üzerinden alacaklar. Bu güncellemeler emekli vatandaşların geçimini desteklemeyi amaçlıyor.

Tabii, bu tahminlere göre yapılan hesaplamalar ve güncellemeler olduğu için kesin sonuçlar için Ocak ayını beklemek gerekecek. Ancak emekliler için yapılan bu güncellemelerin refahlarını artırmaya yönelik olumlu bir adım olduğu açık. Gelecek yılda emekli vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşam sürmeleri temennisiyle.

Temmuz ayında yapılan yüzde 19.77 zamlar, yüzde 25'e çıkarılarak emeklilere ödendi. Emekli maaşlarına ek iyileştirmeyle birlikte yüzde 25 zam yapıldı. Bu yeni zamlı maaş tablosuyla birlikte, 7.500 TL, 8.000 TL ve 9.000 TL alan emeklilere müjde verildi. Ayrıca, 50-55 yaş arasında olanlar için erken emeklilik imkanı ve staj avantajı sağlandı. Önümüzdeki Ocak ayında ise ikinci 6 aylık enflasyon oranı emeklilerin zam oranını belirleyecek. Emekli ve memurlar için yıl sonu yeni değerlendirme yapılabilir.

Ayrıca, kamu sektöründe tasarruf dönemi başladı ve faaliyet dışı harcamalara izin verilmiyor. Kamu çalışanları için yeni torba yasalar düzenlemesi yapılıyor ve taşeronlara kadro, ücretli öğretmenlere kadro gibi konularda müjde yolda. EYT'li emekliler için de SGK'dan yatırılan primlerle yüksek maaş imkanı sunuluyor.