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SSK'lıya Bağkur'luya trink 17.000 TL! O güne kadar başvuranın anında hesabında

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SSK'lıya Bağkur'luya trink 17.000 TL! O güne kadar başvuranın anında hesabında
Emekliler, yaz aylarında banka promosyonlarına yöneliyor. İslam Memiş'in uyarılarına rağmen, tercih ettikleri bankalarla üç yıllık sözleşmeler imzalayarak maaşlarını en iyi koşullarda almanın peşinde. Bankaların sunduğu cazip promosyon seçenekleri, emeklilere ek finansal destek sağlama fırsatı sunuyor. ING Bank, Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank, Ziraat Bankası ve Denizbank gibi bankalar, emeklilere yönelik özel teklifleriyle dikkat çekiyor. İşte bankalardan emeklilere özel promosyonlar...

Yaz aylarıyla birlikte emekliler, banka promosyonlarını değerlendirme sürecine girdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in uyarıları doğrultusunda, maaşlarını en iyi koşullarda almak isteyen emekliler, tercih ettikleri bankalarla üç yıllık sözleşmelerini imzaladı. Şimdi ise yeni promosyon seçenekleri gündemde. Bankalar, emeklilere yönelik cazip tekliflerini sunmaya başladı. Emekliler, hem maaşlarını daha avantajlı bir şekilde değerlendirme fırsatı yakalıyor hem de ek finansal destek sağlayan promosyonları değerlendirme şansına sahip oluyor. İşte öne çıkan bazı bankalar ve sundukları promosyonlar:

ÖNE ÇIKAN BANKALARIN SUNDUKLARI PROMOSYONLAR

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ING Bank, yüksek terfi oranları ve cazip "turuncu yan haklar" ile emeklilere avantajlı seçenekler sunuyor.

Yapı Kredi Bankası, geçerli kampanyasıyla maaş aralığına göre 9.000 TL'ye kadar artırılan promosyon tutarları sunarak dikkat çekiyor.

Türkiye İş Bankası, maaş aralığına göre değişen promosyon ödemeleri ile emeklilere 7.500 TL'ye varan destek sunuyor.

Akbank, 3.000 TL chip para ve 10.000 TL'lik emeklilik desteğiyle emeklilere özel avantajlar sağlıyor.

Ziraat Bankası, yükseltilen emekli ikramiyesi ve düşük faizli kredi seçenekleri ile emeklilere ek destek sunuyor.

Denizbank, güncellenen kampanyasıyla maaşlarını bankaya taşıyan emeklilere 5.000 TL'ye yükseltilen destek sunarak kolaylaştırıcı bir rol üstleniyor. Emekliler için bankaların sunduğu bu promosyonlar, maaşlarını daha verimli kullanma imkanı sunuyor.

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