Star Legend Bodrum'a 271 Yolcu Getirdi

Kuşadası'ndan gelen kruvaziyer, yolcuları ilçede ağırladı

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Star Legend" kruvaziyeri, 271 yolcu ile ulaştı. Kuşadası Limanı'ndan hareket eden gemi, liman iskelesine yanaştırıldı.

Bahamalar bayraklı ve 159 metre uzunluğundaki gemide, çoğunluğu ABD'li olmak üzere yolcuların yanı sıra 200 personel bulunduğu bildirildi.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezine yöneldi. Ziyaretçiler Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezip alışveriş yaparken, bazıları taksi ve tur otobüsleriyle şehir turu yaparak tarihi ve turistik noktaları ziyaret etti.

Yetkililerden alınan bilgiye göre gemi, akşam saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edecek.

