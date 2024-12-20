Starbucks Çalışanları Üç Şehirde Grev Başlatıyor

Starbucks Baristaları Grevde

ABD'li kahve devi Starbucks, çalışanlarının grev eylemiyle sarsılıyor. Şirketin baristaları, Seattle, Los Angeles ve Chicago şehirlerinde beş gün süreyle greve gidecekler.

10 Bin Çalışanın Temsilcisi

Starbucks Workers United'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 10 binden fazla barista bu grevde yer alacak. Grevin başlangıç noktası olarak, Starbucks'ın en önemlili üç pazarı olan Seattle, Los Angeles ve Chicago seçilmiştir.

Noel Arifesine Kadar Sürülecek

Açıklamada, grevin Noel arifesine kadar devam edeceği belirtilirken, bu süre zarfında grevin ülke genelinde yayılması beklenmektedir. Starbucks Workers United, çalışanların ekonomik olarak daha iyi teklifler almalarını talep ediyor.

Başka Eylemler Gündemde

Starbucks'a, yıl sonuna kadar sözleşmeleri imzalama taahhüdünde bulunduğu ancak buna rağmen henüz işçilere makul bir ekonomik teklif sunmadığı iddia edildi. Grevin, Starbucks sendikasının temel çalışma taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda her gün daha da büyüyerek devam edeceği ifade edildi.