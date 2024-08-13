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Starbucks CEO'su Laxman Narasimhan Görevden Ayrıldı

Starbucks, CEO Laxman Narasimhan'ın görevinden ayrıldığını duyurdu. Brian Niccol, yeni CEO olarak atandı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 16:34
Starbucks CEO'su Laxman Narasimhan Görevden Ayrıldı

Starbucks CEO'su Laxman Narasimhan Görevinden Ayrıldı

Son dönemde İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle büyük baskı altında kalan Starbucks, yönetiminde önemli bir değişiklik yaşadı. Şirketin CEO'su Laxman Narasimhan, hem CEO'luk hem de yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

Yeni CEO Brian Niccol Atandı

Starbucks'tan yapılan açıklamada, Chipotle CEO'su Brian Niccol'un 9 Eylül itibarıyla Starbucks'ta başkan ve CEO olarak göreve başlayacağı belirtildi. Açıklamaya göre, Narasimhan'ın ayrılığı sonrası Starbucks Mali İşler Direktörü Rachel Ruggeri, geçici CEO olarak görev yapacak.

Mali Zorluklar ve Protestolar

Son iki çeyrekte gelirlerinde düşüş bildiren Starbucks, İsrail'e destek veren firmalara yönelik dünya genelinde başlatılan boykotlardan da olumsuz etkilenmişti. Şirketin 2023 yılının ilk çeyreğinde geliri %2 azalmış, küresel satışları ise %4 düşerek 2020 sonundan bu yana en büyük kaybını yaşamıştı.

Nisan-haziran döneminde ise Starbucks'ın geliri %0,6 azalırken, küresel satışları %3 geriledi. Bu gelişmeler, şirketin mali sürdürülebilirliği açısından kaygıları artırıyor.

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