Su Ürünleri Av Sezonu Yarın Sona Eriyor: İstanbul'da Durum Raporu

İstanbul'da Su Ürünleri Av Sezonu Yarın Sona Eriyor

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, su ürünleri av sezonunun yarın sona ereceğini açıkladı. 1 Eylül 2024 tarihinde balıkçılarla birlikte "vira bismillah" diyerek başlayan sezon, 15 Nisan tarihi itibarıyla endüstriyel balıkçılık açısından tamamlanıyor.

Denizlerde Sürdürülebilir Balıkçılığın Önemi

Parıldar, Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde düzenlediği basın toplantısında, denizlerde sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve yasa dışı avcılıkla mücadele yönünde yürütülen faaliyetleri aktardı. İstanbul'da 16.450 balıkçı ve 2003 ruhsatlı gemi ile avcılık faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Bu gemilerin 74 adedi 30 metreden, 143 adedi ise 12 ile 30 metre arasındaki balıkçı gemilerinden oluşuyor.

“Kıyı şeridimiz 661 kilometre uzunluğunda. Boğazlardan hem Karadeniz'den Marmara'ya hem de Marmara'dan Karadeniz'e balıkçıların göç güzergâhında önemli bir su ürünleri istihsal alanındayız” diyen Parıldar, İstanbul'un su ürünleri açısından önemli bir il olduğuna dikkat çekti.

Destekleme Ödemeleri ve İstatistikler

2024 yılında Türkiye genelinde 420 bin tonun üzerinde su ürünleri istihsali gerçekleşirken, bunun yaklaşık 40 bin tonunun İstanbul'dan çıktığı belirtildi. 2023 Eylül'den 2024 Mart arasındaki satış rakamları ise 51 bin ton olarak kaydedildi. Parıldar, 2025 yılı için başvuruları 25 Nisan'da sona erecek olan desteklemeler hakkında da bilgi verdi. “Toplamda 6,8 milyon lira destek ödemesi yapmayı planlıyoruz” dedi.

Denetimler ve Yasa Dışı Avcılıkla Mücadele

Yaklaşık 11.500 denetim gerçekleştirdiklerini açıklayan Parıldar, bu denetimler sonucunda 124 uygunsuzluğa yaklaşık 7,5 milyon lira ceza uygulandığını belirtti. 23,5 tonluk su ürününe de el konulduğu bilgisini verdi. Su ürünleri sektöründe sürdürülebilirlik sağlamak için, tüm ilgili birimlerle koordineli çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

Gelecek İçin Planlar

2020 yılında yapılan yasal düzenlemeler kapsamında, yasa dışı avcılığı önlemek için çeşitli adımlar atıldığını ifade eden Parıldar, “2024 itibarıyla 400 bin ton hamsi kotası tanımlanmıştır. İstanbul’a düşen miktar ise 83 bin ton olarak belirlenmiştir” dedi. İstanbul'un balıkçılık ve su ürünleri açısından oldukça değerli bir konumda olduğunu vurgulayarak, denizlerin gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, yarın sona erecek su ürünleri av sezonu dolayısıyla Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde av sezonuyla ilgili basın açıklamasında bulundu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, yarın sona erecek su ürünleri av sezonu dolayısıyla Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde av sezonuyla ilgili basın açıklamasında bulundu.