Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü Japonya'yı Hedefliyor

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) öncülüğünde gerçekleştirilen Japonya Sektörel Alım Heyeti programı, Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatını Japonya pazarında güçlendirmeye odaklandı. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, 2022'de başlatılan Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında 18 uzak ülkede ihracatı artırma hedefinin öncelikli pazarlarından birinin Japonya olduğunu vurguladı.

Alım heyeti ve saha ziyaretleri

Program kapsamında 1-7 Eylül tarihlerinde Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi'nde Japonya'nın en büyük 25 su ürünleri ve hayvansal mamuller ithalatçısı Türkiye'ye getirildi. Japon alıcılar, Türk üretim tesislerini ziyaret ederek yerli üretici ve ihracatçılarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Kılıçkaya'nın değerlendirmesi

Mehmet Ali Kılıçkaya, Japonya'ya ihracat rakamlarına dikkat çekerek, Türkiye'nin Japonya'ya ihracatının 2024'te yüzde 11 artışla 717 milyon dolar olduğunu, 2025 Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 374,9 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini aktardı. Kılıçkaya, tarım ve gıda ihracatının 2024'te 385 milyon dolarsu ürünleri, makarna, zeytinyağı, kuru üzüm, meyve suları ve orkinos olduğunu belirtti.

Ayrıca Bakanlık tarafından yürütülen Gıda ve Tarım İhracatında Teknik Engellerin Aşılması Projesi ile tarım ve gıda sektöründeki teknik engellerin kaldırılmasının amaçlandığını, bu çerçevede Japonya pazarında özellikle su ürünleri odaklı çözümler üretildiğini ifade etti.

İSHİB Başkanı Müjdat Sezer: Türk orkinosu Japonya'da öne çıkıyor

İSHİB Başkanı Müjdat Sezer, Japonya'nın yıllık ithalat hacimlerine dikkat çekerek kanatlı ürünlerinde 4 milyar dolar, su ürünlerinde 14 milyar dolar ve süt ürünlerinde 1,5 milyar dolar düzeyinde ithalat yaptığını söyledi. Sezer, Türkiye'nin Japonya'ya sektör ihracatının yıllık ortalama 100 milyon dolar civarında olduğunu ve bu rakamı yükseltmek için çalıştıklarını vurguladı.

Sezer, 2024 verilerine göre su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının yüzde 83,9'unun orkinos balığı ve diğer balıklardan, yüzde 4,2'sinin kanatlıdan, yüzde 3,4'ünün süt ve süt ürünlerinden oluştuğunu belirtti. 2024'te Japonya'ya yapılan bu ihracatın yüzde 121 artarak 118 milyon dolara ulaştığını, Türk orkinosunun ise yalnızca 2024'te 99 milyon dolar ihracat geliri sağladığını aktardı.

Sezer ayrıca levrek ve çipura gibi kültür balıklarının sürdürülebilir yetiştiricilik uygulamaları ve doğal besleme yöntemleri sayesinde Japon pazarında artan ilgi gördüğünü, Japon firmalarının detaycı, uzun vadeli ve güvene dayalı iş ilişkilerini tercih ettiğini belirterek yüz yüze iletişimin önemine dikkat çekti.

Görüşmeler ve beklenen işbirlikleri

Etkinlikte Japonya'dan gelen 25 firmanın 36 üst düzey temsilcisi, 20 ihracatçı firmayla ikili iş görüşmeleri yaptı. Kanatlı, su ürünleri ve süt ürünleri sektörlerinden temsilcilerin katıldığı görüşmelerde stratejik işbirlikleri ve yeni ticari fırsatlar masaya yatırıldı.

İSHİB ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, yürütülen programlarla Türkiye'nin Japonya pazarındaki yerini güçlendirmeyi ve su ürünleri ile hayvansal mamuller ihracatını artırmayı hedefliyor.

