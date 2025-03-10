Şubat Ayında Mücevher İhracatı Yıllık %79,1 Artış Gösterdi

Türkiye'nin mücevher ihracatı, şubat ayında geçen yıla göre yaklaşık %79,1 artarak 861 milyon 617 bin dolar seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz yılın aynı ayında mücevher ihracatı 481,1 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

Dünya genelinde kararsız bir ekonomik görünümün hâkim olduğu şu günlerde, Türk mücevher sektörü ciddi bir pozitif ivme kazanarak dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam ihracat ise şubatta %1,5 azalarak 20 milyar 775 milyon 674 bin dolar olarak gerçekleşti.

Mücevher sektörü, şubatta yapılan toplam dış satımın %4,1'ini oluşturarak önemli bir pay aldı. İhracat rakamlarında alt mal grubu olarak, 714,5 milyon dolar değerinde altından mamul mücevher eşyası ve kuyumcu malzemeleri en dikkat çekici kalemler arasında yer alıyor. Ayrıca, 85,8 milyon dolar ile işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın ve 34,6 milyon dolar ile gümüşten mamul ürünler de önemli ölçüde ihracat yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Türk mücevher sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülke oldu. Şubat ayında bu ülkeye yapılan ihracat 411,7 milyon dolar ile zirveye yerleşti. BAE’yi 56,6 milyon dolar ile ABD ve 53,4 milyon dolar ile İsviçre takip etti. BAE, ihracat artışında da en üst sırada yer aldı; geçmiş yıl dönemiyle karşılaştırıldığında bu ülkeye yapılan mücevher ihracatı 275 milyon dolar artış gösterdi.

Coğrafi bazda değerlendirildiğinde ise, İstanbul, şubatta mücevher sektöründe en fazla ihracatın yapıldığı il olarak öne çıktı ve ihracat rakamı 605,8 milyon dolar olarak kaydedildi. Diğer şehirler arasında Çorum 228,2 milyon dolar, Trabzon 13,8 milyon dolar, Kastamonu 7 milyon dolar, Sakarya 2,9 milyon dolar ve Ankara 1,6 milyon dolar ile sıralandı.

2024 ve 2025 yıllarındaki performansa da değinerek, ilerleyen dönemlerde mücevher ihracatındaki artışın devam etmesi bekleniyor.