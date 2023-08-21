Şubeye gitmeye gerek kalmadan 45.000 TL kredi verilecek! Nakit derdine hızır gibi yetişen kredi kampanyası

Maddi destek arayışında olanlar için büyük bir fırsat kapısı aralanıyor! Acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere müjdeli haber: ING Bank, 45.000 TL'ye kadar kredi imkânı sunuyor.



Son zamanlarda bankalar arasında sıklıkla gördüğümüz kredi kampanyalarına bir yenisi ekleniyor ve bu seferki büyük fırsat ING Bank'tan geliyor. Finansal yardıma ihtiyacı olanlar için 45.000 TL'ye kadar kredi fırsatı sunuluyor.

45 BİN TL'YE KADAR DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ İMKANI





ING Bank, müşterilerinin mali rahatlamasına katkı sağlamayı amaçlayan özel bir kredi kampanyası başlatıyor. Bu kampanya çerçevesinde sunulan kredilere sadece %2.69 faiz oranı uygulanacak. Başvuruları gerçekleştirmek ise ING Bank'ın kullanıcı dostu mobil uygulaması üzerinden oldukça kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilecek.

Başvurular, şubeye gitmeye gerek kalmadan tamamlanabilecek ve olumlu sonuçlanan başvuruların ardından kredi tutarı anında müşterinin hesabına yatırılacak. ING Bank'ın "Turuncu Ekstra" programına katılan yeni müşteriler ise bu fırsattan %1.99 faiz oranıyla yararlanabilecekler.



Her iki sektör de, müşterilerinin anlık nakit gereksinimlerine çözüm sunabilmek amacıyla kredi kampanyalarını düzenlemeye devam ediyor. ING Bank'ın bu özel kampanyası sayesinde 45.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olanlar için 36 aylık vadede aylık taksit tutarı 2.533 TL olarak belirleniyor.

