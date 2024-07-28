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Sudan ucuza uçak bileti fırsatı! AJet dev kampanyayı başlattı!

AJet, yalnızca 9 euro'ya bilet satışına başladı! İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 28.07.2024 04:08
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 04:08
Sudan ucuza uçak bileti fırsatı! AJet dev kampanyayı başlattı!

Türkiye'nin önde gelen hava yolu şirketlerinden AJet, uluslararası seyahatler için büyük bir kampanya başlattı. Yeni kampanya kapsamında, 9 euro ve dolar + vergilerden başlayan fiyatlarla yurt dışı biletleri satışa sunuluyor. Bu özel teklif, 25-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınan biletlerle geçerli olacak.

Kampanya, 16 Eylül 2024 ile 27 Mart 2025 tarihleri arasında kullanılabilecek uçuşları kapsıyor. Türkiye çıkışlı tek yön biletler 9 USD + vergiler, gidiş-dönüş biletler ise 18 USD + vergiler olarak fiyatlandırılmışken; Türkiye varışlı tek yön biletler 9 EUR + vergiler, gidiş-dönüş biletler ise 18 EUR + vergiler olarak sunuluyor.

ajet

Bu kampanya, geniş bir yurt dışı destinasyon ağına hitap ediyor. Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova ve Sırbistan gibi ülkeleri kapsayan kampanya, toplamda 175.000 koltuk sunarak geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor.

Uygun fiyatlı uçuş fırsatlarını kaçırmak istemeyen yolcular, bu kampanyadan yararlanmak için 25-26 Temmuz tarihlerinde AJet’in resmi satış kanallarını ziyaret edebilirler. Seyahatinizi planlayın ve bu büyük fırsatla uluslararası yolculuğun keyfini çıkarın!

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