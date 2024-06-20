Sürücüler bunu yaparsa başını taşlara vuracak! Cezası 16.550 TL olarak açıklandı

Bayram öncesinde yollara düşecek olan sürücülere kritik hatırlatmalar yapılıyor. Trafik denetimlerinin sıklaştığı bu zamanlarda, olası cezalardan kaçınmak adına alınması gereken tüm güvenlik önlemleri hayati önem taşımaktadır. Kurban Bayramı'nın tadını güvenle çıkarmak için, trafik yasalarına riayet etmek esastır.





Trafikte Yüksek Cezalarla Karşılaşmamak İçin Dikkat!

Bayram öncesi trafik denetimleri artırılırken, araç muayenesi ve egzoz emisyon testi gibi zorunlulukları yerine getirmeyen sürücüler için cezaların maliyeti göz ardı edilemez seviyelere ulaşmış durumda. Araç muayenesiz yakalanan sürücüler 1.507 TL ceza ile karşı karşıya kalırken, egzoz emisyon testi yaptırmayanlar için bu rakam 9.943 TL'ye kadar yükselebiliyor. Üstelik, muayenesiz araç kullanımı nedeniyle uygulanan toplam ceza, gecikme zamlarıyla birlikte 16.550 TL'yi bulabiliyor.

Bayram tatili yaklaşırken, trafik cezalarının cebinizde oluşturabileceği deliği önlemek adına, aracınızın gerekli muayene ve egzoz emisyon testlerini ihmal etmeyin. TÜVTÜRK'ün belirlediği muayene zaman çizelgesine uymak ve aracınızın kontrollerini eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmek, bayram süresince karşılaşabileceğiniz sorunları en aza indirgeyecek ve cüzdanınızı koruyacaktır. Bu sayede, hem yollarda daha güvenli bir seyahat sağlamış olacak hem de ekstra mali yükler olmadan bayram sevincini doyasıya yaşayabileceksiniz.