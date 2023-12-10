Sürücüler ve tiryakiler şimdi yandı! O tarihte alkolden akaryakıta zam bombası yağacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 12 aylık ortalamaların dikkate alınıp hazırlanak açıkladığı Tüketici ve Üretici Fiyatları Endeksi verilerine göre tüketici fiyatlarının yüzde 53,40, yurt içi üretici fiyatlarının ise yüzde 53,15 arttığı görüldü.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl ise, sosyal medya platformu Twitter'daki profilinde yer alan yazısında, Aralık ayında Yİ-ÜFE sıfır açıklansa bile akaryakıt ürünlerine uygulanan ÖTV miktarının sabitleneceğini, akaryakıt, alkol ve tütüne ise yaklaşık yüzde 25 oranında zam yapılacağı ihtimalinin olduğunu duyurdu.

GÖZLER 3 OCAK'A ÇEVRİLDİ

Ozan Bingöl, açıklamasında 3 Ocak'a dikkat çekerek, şunları söyledi:



