Sürücülere kötü haber çabuk geldi! Benzin, motorin, LPG'ye dev müdahale

Araç Sahiplerine Büyük Müjde: Akaryakıt Fiyatlarına Üst Düzeyde Müdahale Geliyor!

Petrol Ofisi Maximum Kart'ınızın gücüyle akaryakıt alışverişleriniz daha avantajlı hale geliyor! 1 Temmuz ile 15 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli olacak bu özel kampanya ile akaryakıt harcamalarınızdan 110 TL'ye kadar MaxiPuan kazanma fırsatı sunuluyor. Tek seferde 350 TL ve üzeri harcamalarınıza özel olarak sağlanan bu avantajı gözden kaçırmamanızı öneririz. Akaryakıt fiyatlarını karşılaştırarak hem yakıt masraflarınızı düşürebilir, hem de MaxiPuanlarınızı artırmanın tadını çıkarabilirsiniz. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki litre fiyatlarını öğrenmek ve bu kazançlı kampanyaya hemen katılmak için başvurunuzu hemen yapın. Başvurunuzu gerçekleştirin, kazançlı fırsatları yakalamanın keyfini yaşayın!





Maximum Kart Sahiplerine Akaryakıt Alımlarında Büyük Avantajlar!

Maximum Kart Sahiplerine Harika Haber: Petrol Ofisi'nden Akaryakıt Alımlarında Muhteşem Fırsatlar!

Petrol Ofisi, özel olarak Maximum Kart sahiplerine sunulan bu kampanya ile akaryakıt alımlarını daha avantajlı hale getiriyor. Artık akaryakıt ve otogaz alımlarında indirimler ve MaxiPuan kazanma fırsatları sizleri bekliyor. Hemen adımlarınızı atarak katılım sağlayabilirsiniz!

Ayrıca, 29 Mayıs 2018 tarihinden itibaren üretilen tüm temassız özellikli Maximum kredi kartları için ekstra bir aktivasyon işlemi gerekmeyecektir. Bu kartları direkt olarak temassız ödeme işlemlerinizde kullanabilirsiniz. Otogaz, benzin veya dizel yakıt alımlarınızı hızlıca gerçekleştirmek için kartınızı okutmanız yeterli olacaktır. Yakıt masraflarınızı azaltmak ve MaxiPuanlarınızı artırmak için bu kampanyayı kaçırmayın! Kampanyaya Katılım İşlemi Nasıl Yapılır?

Kampanyaya katılmak oldukça basittir. İşCep veya Maximum Mobil uygulamasına giriş yaparak "Kampanyalar" bölümüne erişim sağlamanız ve ilgili kampanyada bulunan "KATIL" 'a tıklamanız yeterlidir.

Katılım işlemini alışverişinizden önce veya sonra, istediğiniz herhangi bir zamanda gerçekleştirebilirsiniz. Petrol Ofisi, özel olarak Maximum Kart sahiplerine sunulan bu kampanya ile akaryakıt alımlarını daha avantajlı hale getiriyor. Artık akaryakıt ve otogaz alımlarında indirimler ve MaxiPuan kazanma fırsatları sizleri bekliyor. Hemen adımlarınızı atarak katılım sağlayabilirsiniz! Kampanya oldukça cazip ve katılımı son derece kolay. 1 Temmuz - 15 Ağustos 2023 tarihleri arasında, Petrol Ofisi istasyonlarında tek seferde 350 TL ve üzeri harcama yaparak akaryakıt veya otogaz alımları gerçekleştirdiğinizde, 90 TL MaxiPuan kazanma fırsatı sizleri bekliyor olacak. Eğer bu alışverişlerden en az birini temassız özelliğe sahip Maximum Kart'ınızın "Öde Geç" seçeneği veya Maximum Mobil içerisindeki "Pazarama" üzerinden Petrol Ofisi Öde-Geç ile yaparsanız, toplamda 110 TL MaxiPuan kazanma şansını yakalayabilirsiniz.



Ayrıca, 29 Mayıs 2018 tarihinden itibaren üretilen tüm temassız özellikli Maximum kredi kartları için ekstra bir aktivasyon işlemi gerekmeyecektir. Bu kartları direkt olarak temassız ödeme işlemlerinizde kullanabilirsiniz. Otogaz, benzin veya dizel yakıt alımlarınızı hızlıca gerçekleştirmek için kartınızı okutmanız yeterli olacaktır. Yakıt masraflarınızı azaltmak ve MaxiPuanlarınızı artırmak için bu kampanyayı kaçırmayın! Kampanyaya Katılım İşlemi Nasıl Yapılır? Kampanyaya katılmak oldukça basittir. İşCep veya Maximum Mobil uygulamasına giriş yaparak "Kampanyalar" bölümüne erişim sağlamanız ve ilgili kampanyada bulunan "KATIL" butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Katılım işlemini alışverişinizden önce veya sonra, istediğiniz herhangi bir zamanda gerçekleştirebilirsiniz.Hangi Kartlar Kampanyaya Dahil?



İş Bankası Maximum Kartlarınızla Yakalayabileceğiniz Bu Kampanya Hakkında Bilinmesi Gerekenler!

Maximum, Maximiles ve Privia markalı tüm bireysel kredi kartları, Bankamatik Kartları ve Maxipara Kartlar için geçerli olan bu özel kampanyanın ayrıntılarını sizler için özetledik. Bu fırsat dolu kampanya ile akaryakıt ve otogaz alımlarınızda meydana gelen indirimleri ve MaxiPuan kazanma imkanlarını kaçırmamanızı öneririz.

Kampanyanın Kapsadığı İşlemler Nelerdir?

Bu kampanya, Ticari Bankamatik ve Kredi Kartları, Vadematik Kart, Aidatsız Kartlar ile gerçekleştirilen işlemler, Maximum Fırsat ve MaxiPuan kullanılarak gerçekleştirilen alışverişler, ürün iade ve iptal işlemleri, Maximum POS cihazından yapılmayan işlemler dışında yapılan işlemleri içermektedir. Kampanya dışında kalan işlemler kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.

MaxiPuanlar Nasıl Kullanılabilir?

Kazandığınız MaxiPuanlar, sadece Maximum anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarında kullanılabilecektir. Bu puanlar 17 Ağustos 2023 tarihinde kartınıza yüklenecek ve son kullanma tarihi 30 Eylül 2023 olarak belirlenmiştir. Bu tarihler arasında MaxiPuanlarınızı kullanarak akaryakıt veya otogaz alımlarınızda avantaj sağlayabilirsiniz.

Kampanya Katılımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kampanyaya katılanlar, yalnızca bir kez kampanyadan faydalanabilirler ve en fazla 110 TL MaxiPuan kazanabilirler. Eğer ek kart sahibiyseniz, kampanyadan yararlanmanız durumunda MaxiPuanlar ek kartın bağlı olduğu asıl karta yüklenecektir. Ayrıca, ek kart sahibi ve ek kartın bağlı olduğu asıl kart sahibi aynı kampanyadan ayrı ayrı MaxiPuan kazanma imkanına sahip olamayacaklardır. Bu detaylara dikkat ederek kampanyadan en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.

Akaryakıt Fiyatları Bölgelere Göre

Güncel akaryakıt fiyatlarını öğrenmek isteyenler için İstanbul, Ankara ve İzmir'deki akaryakıt fiyatlarını paylaşalım:

İstanbul Anadolu Yakası:

- Benzin: 36,03 TL/litre

- Motorin (Mazot): 36,33 TL/litre

- LPG: 15,93 TL/litre

İstanbul Avrupa Yakası:

- Benzin: 36,08 TL/litre

- Motorin: 36,39 TL/litre

- LPG: 16,38 TL/litre

Ankara:

- Benzin: 36,56 TL/litre

- Motorin: 36,88 TL/litre

- LPG: 16,29 TL/litre

İzmir:

- Benzin: 36,68 TL/litre

- Motorin: 37,07 TL/litre

- LPG: 16,00 TL/litre

Sonuç olarak, akaryakıt fiyatlarının bölgeye göre farklılık gösterdiği ve günümüzdeki rakamların İstanbul, Ankara ve İzmir'de ne kadar olduğu bilgileri yukarıda verilmiştir. Bu fiyatlar, araç sahiplerinin güncel yakıt masraflarını takip etmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca, Petrol Ofisi Maximum Kart ile gerçekleştirilen akaryakıt alışverişlerinde kazanılan MaxiPuanlar sayesinde daha ekonomik bir alışveriş deneyimi yaşanabileceği de belirtilmiştir.