Sürücülerin sabrı taşacak! Akaryakıta bir zam daha: Fullemeyen yandı! İşte Ankara, İstanbul, İzmir yeni satış rakamları

Akaryakıt fiyatlarındaki sürekli artışlar, sürücüleri şaşırtmaya devam ediyor. Dizel fiyatlarına tarihi bir zam yapıldığı haberi, araç sahiplerini endişeye sürüklüyor. Motorine yapılan son zamla birlikte, sadece 3 gün içinde motorin fiyatı toplamda 2.5 lira artmış olacak. Vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarındaki sürekli yükselişlerin ekonomilerine olumsuz etkisini hissediyor ve geleceğe dair endişeler taşıyor.

İstanbul'da motorin fiyatı 36.41 kuruşa, Ankara'da 36.89 kuruşa ve İzmir'de 37.08 kuruşa yükselecek. Artan akaryakıt fiyatları, vatandaşların cebini zorlarken, hayat pahalılığını daha da artırıyor. Motorine yapılan bu son zamla birlikte, akaryakıt fiyatlarındaki artış haberleri daha da endişe verici bir hal almış durumda.

Geçtiğimiz hafta cuma günü motorine yapılan 1 lira 55 kuruşluk zamdan sonra, bu yeni zamla birlikte motorin fiyatlarındaki artış dur durak bilmeden devam ediyor. Araç sahipleri için benzinden motorine, LPG'den otogaza kadar tüm akaryakıt fiyatları adeta göz kamaştıran bir hızla artıyor.

Bu sürekli yükselen akaryakıt fiyatları, vatandaşların bütçesini zorlarken, akaryakıt tüketimini dikkatli şekilde yönetmek ve ekonomik tedbirler almak önemli hale geliyor. Ancak şu an için, akaryakıt fiyatlarında olumlu bir değişiklik yaşanması için gelecekteki gelişmeleri takip etmek ve sabırlı olmak gerekiyor.

1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni akaryakıt fiyatları, farklı akaryakıt şirketlerinin listelerinde değişiklikler gösterecek. Shell, Petrol Ofisi, Opet, BP ve Total gibi akaryakıt şirketlerinin fiyat listeleri de güncellenecek. Araç sahipleri için bu fiyat artışları, yakıt masraflarını daha da yükseltirken, vatandaşlarımızın ekonomik zorluklarına bir yenisini ekliyor.





Akaryakıt fiyatlarındaki sürekli değişimler, adeta bir hız treni gibi ilerliyor! Shell, Petrol Ofisi, Opet, BP ve Total gibi akaryakıt şirketleri, 1 Ağustos 2023 tarihinde yeni fiyat listelerini güncelleyecek. Sürücüler, merakla beklenen fiyatları görmek için sabırsızlanıyor. Bakalım, akaryakıt fiyatlarında hangi illerde hangi rakamlar karşımıza çıkacak?

İşte akaryakıt fiyatlarının yer aldığı listeler:

Shell Akaryakıt Fiyat Listesi:

- İstanbul Anadolu Yakası: 36.03 Türk Lirası

- İstanbul Avrupa Yakası: 36.08 Türk Lirası

- Ankara: 36.58 Türk Lirası

- İzmir: 36.69 Türk Lirası

Petrol Ofisi Akaryakıt Fiyat Listesi:

- İstanbul Anadolu Yakası: 36.01 Türk Lirası

- İstanbul Avrupa Yakası: 36.06 Türk Lirası

- Ankara: 36.53 Türk Lirası

- İzmir: 36.64 Türk Lirası

Opet Akaryakıt Fiyat Listesi:

- İstanbul Anadolu Yakası: 36 Türk Lirası

- İstanbul Avrupa Yakası: 36.05 Türk Lirası

- Ankara: 36.53 Türk Lirası

- İzmir: 36.64 Türk Lirası

BP Akaryakıt Fiyat Listesi:

- İstanbul Anadolu Yakası: 36.02 Türk Lirası

- İstanbul Avrupa Yakası: 36.07 Türk Lirası

- Ankara: 36.45 Türk Lirası

- İzmir: 36.68 Türk Lirası

Total Akaryakıt Fiyat Listesi:

- İstanbul Anadolu Yakası: 36.07 Türk Lirası

- İstanbul Avrupa Yakası: 36.02 Türk Lirası

- Ankara: 36.53 Türk Lirası

- İzmir: 36.64 Türk Lirası

Bu fiyat listeleri, sürücülerin cebini etkileyen önemli unsurlardan biri. Yakıt fiyatlarındaki artışlar, vatandaşların ekonomisini zorlayarak hayat pahalılığını daha da artırıyor. Sürücüler, akaryakıt masraflarını en aza indirgemek için alternatif yakıt çözümleri ve ekonomik sürüş tekniklerini araştırıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişkenlik, gelecek günler için de dikkatle takip edilmesi gereken bir konu olarak karşımızda duruyor.