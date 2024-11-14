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Suudi Arabistan ve Türkiye Arasında Derinleşen İlişkiler

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı el-Cubeyr, Türkiye ile ilişkilerin derinliğine vurgu yaptı ve ticaret hacminin hızla arttığını belirtti.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:14
Suudi Arabistan ve Türkiye Arasında Derinleşen İlişkiler

El-Cubeyr: Türkiye ile Suudi Arabistan İlişkileri Harika

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, Türkiye ile olan ilişkilerini AA'ya değerlendirdi. Cubeyr, iki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamlı ve son derece derin olduğunu belirterek, "Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ilişki, harika bir ilişkidir." dedi.

Ekonomik ve Siyasi İşbirliği

Cubeyr, yaptığı açıklamada Türkiye ile ekonomiden ticarete pek çok alanda yakın ilişkilere sahip olduklarını vurguladı. "Ekonomi, enerji, siyasi ve askeri alanda birçok ortak çıkarımız var," diyen Cubeyr, işbirliğini farklı alanlarda daha da geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Bölgesel ve Küresel Zorluklar

Cubeyr, iki ülkenin bölgesel gelişmeleri istişare ettiğini, iklim değişikliği, okyanuslar ve çölleşme gibi küresel sorunlarla ilgili zorluklara karşı ortak bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti. Özellikle teknoloji, savunma, yenilenebilir enerji, petro-kimya, finans ve turizm alanlarında işbirliğine değinen Cubeyr, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın ticaret hacminin son iki yılda yüzde 50 arttığını ve 2023'te 6,8 milyar dolara ulaştığını aktardı.

Ticaret Hedefleri

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da iki ülkenin ticaret hacmini önce 10 milyar dolar, ardından orta vadede 30 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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