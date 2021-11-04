Swift kodu nedir, neden kullanılır? Swift kodu para transferi yapmak isteyenlerin gündemine girdi

Yaklaşık 40 yıldır bankacılık sektörünün bir parçası olan Swift kodu, son yıllarda yeniden ön plana çıkmaya başladı. Para transferi yapmak isteyen kişiler Switf kodunun ne olduğunu öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırmalar yapıyor. Peki Swift kodu nedir, neden kullanılır?

Swift Kodu Nedir, Neden Kullanılır?

Uzun adı Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Deneği olan Swift kodu, tüm dünya bankaları arasında yapılacak olan elektronik fon transferi yani para transferi için kurulmuş bir sistemdir. Swift kodu genellikle yurtdışı para transferinde kullanılır. Swift kodları 8 ve 11 haneden oluşabilir. Kodun ilk dört hanesi bankanın, sonraki iki hane ülkenin ve son iki hane ise yerel bölgenin kodunu temsil etmektedir. Bazı bankalar ise şube kodlarını da kullanarak Swift kodlarını 11 haneye çıkarabilir.

Swift kodu ile para transferi yapabilmek için karşı tarafın bankasının Swift kodu, para gönderilecek kişinin adı ve soyadı, para transfer tarihi ve para cinsi gereklidir.