T3 Girişim Fonu 4 Girişime Yaklaşık 1 Milyon Dolar Yatırım Yaptı

T3 Vakfı ve T3 Girişim Merkezi yatırımlarını açıkladı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Üyesi ve T3 Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, T3 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile 4 girişime yaklaşık 1 milyon dolar yatırım yaptıklarını bildirdi.

T3 Vakfı öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, son gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Girişimcilik ekosistemi ve eğitimler

T3 Girişim Merkezi, teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefiyle girişimcilik projelerini yürütüyor ve çalışmalarını 5 farklı proje ile sürdürüyor. Bayraktar Aksakal, T3 Vakfı olarak çocukları küçük yaştan itibaren teknoloji ve bilimle tanıştırdıklarını, çeşitli projelerle nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Merkezde lise veya üniversite öğrencilerinin T3 Akademi üzerinden eğitim alarak girişimciliğe ilk adımı atabildiğini aktaran Bayraktar Aksakal, Deneyap teknoloji atölyelerinden çıkan projelere vurgu yaptı ve şunları söyledi: "Deneyap teknoloji atölyelerimizden birçok proje çıkıyor. Bizler T3 Girişim Merkezi olarak ülkemizde ve bölgemizde öncelikle girişim kültürünü oluşturmak istiyoruz. Bu anlamda buradan çıkan girişimlere de birçok farklı eksende destek olmaya çalışıyoruz."

TEKNOFEST'in rolü ve program sonuçları

TEKNOFEST'te onlarca kategoride binlerce takımın yarıştığını ve milyonlarca yarışmacı bulunduğunu dile getiren Bayraktar Aksakal, TEKNOFEST'i ülke çapında bir altyapı olarak gördüğünü vurguladı: "Nasıl bir futbol takımında altyapıda geliştirme yapılıyorsa, aslında ben TEKNOFEST'i de bu anlamda Türkiye'nin altyapısı olarak görüyorum. Burada potansiyel girişimciler var ve biz de bu gibi girişimcilerin önünü açmak, desteklemek için dört yıldır TEKNOFEST Girişim Programı düzenliyoruz. Bu program kapsamında da, bu çadırda şu an TEKNOFEST Girişim mezunlarımız yer alıyor."

Programın verdiği destekleri anlatan Bayraktar Aksakal, "Girişimcilik eğitimleri ve mentörlük veriyoruz, yatırım imkanımız var. Kendi kurduğumuz T3 Vakfı olarak bir girişim sermayesi yatırım fonumuz var. İstiyoruz ki bu alanda erken aşama yatırım ihtiyaçları olduğunda gençlerimizi bizler de öncelikli olarak kendi fonumuzdan destekleyebilelim." ifadelerini kullandı.

Bayraktar Aksakal, TEKNOFEST Girişim Programı ile ilgili bilgi vererek, "Bu yıl 4 TEKNOFEST girişimimiz mezun. Toplamda ise 4 yılda bu programdan mezun ettiğimiz 53 girişim var. Yine 8 Deneyap girişimcimiz bu senenin mezunu olarak burada yer alıyor. 2 dönemdir de toplamda 13 girişimimizi mezun ettik." dedi.

Destekler, işbirlikleri ve gelecek çağrılar

Bayraktar Aksakal, TEKNOFEST Girişim Programı kapsamında TEKNOFEST'te yaklaşık 13 milyon lira nakdi destek sağlandığını; T3 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun geçen sene yatırım yapmaya başladığını ve şu ana kadar 4 girişime yaklaşık 1 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini yineledi.

Nakdi desteklerin yanı sıra etkinliklerde ortaya çıkan katma değerin potansiyel işbirlikleri olduğunu belirten Bayraktar Aksakal, "Özellikle T3 Girişim Merkezi koordinatörlüğünde ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın organizatörlüğünde yürüttüğümüz Take Off Girişim Zirvesi çok kritik bir öneme sahip." dedi.

Son olarak TEKNOFEST finalistlerine çağrıda bulunan Bayraktar Aksakal, "Bu dönemi tamamladık. 5. dönem çağrılarını tekrardan açacağız ve bu seneki finalistler de TEKNOFEST 5. Dönem Girişim Programına başvuru yapsınlar." ifadelerini kullandı.

