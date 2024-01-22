Tabak çanak kıyafet ne ararsanız dip fiyattan satışta! Hakmar Express 25 31 Ocak aktüel kataloğu

Uygun fiyatta tabak çanak kıyafet battaniye almak isteyenler bu sefer Hakmar Express’e koşuyor. Hakmar Express 25 ocak 2024 aktüel kataloğunu duyurdu. 31 ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak bu aktüel ürünler kataloğunda ise resmen yok yok! Oldukça uygun fiyatlara 3’lü sosluk, tepsi, tabure, battaniye, sweat, hırka, çocuk oyuncakları satın alabilirsiniz. Hakmar Express marketlerin başlatmış olduğu bu kampanya sayesinde sizler de uygun fiyatlarda birçok ürünü satın alma imkanına sahipsiniz. İşte Hakmar Express 25 31 ocak aktüel kataloğu…

KIŞLIK KIYAFETLER UYGUN FİYATTAN SATIŞTA

Uygun fiyatlarla kışlık kıyafet satın almak isteyen vatandaşlar bu hafta kesinlikle Hakmar Express’e koşacak. Erkek astarlı mont 299 TL, kapüşonlu yetişkin sweat 279 TL, erkek fermuarlı hırka 199 TL, erkek sweatshirt 199 TL, tek kişilik battaniye 249 TL, çift kişilik battaniye 299 TL’ye satışta olacak. Eğer sizler de kışlık ürünlerimizi uygun fiyatlarla satın almak istiyorsanız muhakkak Hakmar Express’in bu yeni paylaştığı aktüel ürünler kataloğuna göz atmalısınız!

TABAK ÇANAK ÜRÜNLERİ İNDİRİMDE

Hakmar Express sayesinde uygun fiyatlı tabak çanak almanızda mümkün. Sosluk 319,95 TL, organize yumurtalık 19,95 TL, tablet deterjan kutusu 129 TL, üçgen raf ünitesi 99 TL, plastik sürahi 29,95 TL, metal pratik tepsi 89,90 TL’ye satışta.

Son olarak Hakmar Express’in 25 31 ocak 2024 aktüel ürünler kataloğunda oyuncak kılıç, oyuncak sürtmeli of road jeep, oyuncak sürtmeli helikopter, metal arabalar, oyuncak deniz kızı, küçük pizza seti, Dolly bebek, akıl oyunları, puzzle gibi ürünleri satın alabilirsiniz.







