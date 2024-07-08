Tapu sahiplerine son 90 gün uyarısı! Başvuru yapmayanın tapusu elden gidebilir

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TAPU SAHİPLERİNE SON UYARILAR

Ön alım hakkı hisseli tapu sahiplerinin mülk satmaya karar verdiği zaman diğer hak sahiplerinin öncelikli satın alım hakkı anlamına gelir. Bu şekilde belirlenen süre içinde başvuru yapmayanlar haklarını kaybetmemek için sürece dikkat etmelidir. Birden fazla kişiye ait olan tapu sahipleri eğer yasal süre içinde başvuru yapmazsa ön alım hakkını kaybeder. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ülkedeki tapu kayıtlarının hepsini tutar ve işler. Taşınmaz mallar üstündeki hak ve yetkiler tapu belgesi ile kayıt altına alınır. Tapular tek kişiye de ait olabilir birden fazla kişiye de. Müstakil tapu ve hisseli tapu şeklinde ayrılabilir. Tapu üstünde birden fazla kişinin hakkı varsa bu tapulara hisseli tapu denir.





Tapu satışlarındaki yöntemler tapu cinsine göre değişkenlik gösterir. Hisseli tapu satışı yapılırken hissedarların anlaşması gerekmektedir. Hisseli tapularda şufa hakkı vardır, bu şekilde hak sahiplerine ön alım hakkı verilir. Bu hakla birlikte hisse sahiplerinden biri hissesini satmak isterse ilk hak diğer hissedarlarındır. Ama bunu uygulamak için de süre verilmiştir. Hissedarlara haber vermeden satış yapılırsa diğer hak sahiplerinin itiraz hakkı da bulunmaktadır. Hisseli tapu üçüncü kişiye satılır ve satış noter aracılığıyla diğer hak sahiplerine bildirilirse bildirim sonrasında 3 ay içinde ön alım talepli dava açılması gerekir. Eğer bu süre içinde dava açılmazsa hak kaybı yaşanır. Hisseli tapuda diğer hak sahiplerinin haberi olmadan yapılan satışlarda iki sene içinde ön alım talepli dava açma sınırı vardır.