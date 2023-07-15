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  3. Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Tapu sistemi değişti: Artık bu sistem uygulanacak

Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Tapu sistemi değişti: Artık bu sistem uygulanacak

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Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Tapu sistemi değişti: Artık bu sistem uygulanacak
Tapu sahiplerini yakından ilgilendiren haber geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları üzerine artışlar için üst sınır yüzde 25 olarak belirlenirken önemli hususlar belirlendi. İşte satış sözleşmelerinde noterde yapılması gerekenler...

Gün geçtikçe her alan üzerinde fiyat artışları yaşanırken Bakan Tunç, noterlerdeki yeni uygulamayı açıkladı. Tapu müdürlüklerindeki yoğunluğu azaltarak vatandaşların işlemlerinin hızlıca tamamlanması için bilgiler verildi. Bu düzenlemeyle beraber hafta sonları dahil olmak üzere ev alım satımlarında esneklikler başladı.

Noterde yapılan gayrimenkulların satışlarının tapu işlemlerinin tamamen ortadan kaldırılmayacağına değinildi. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu uygulamayla beraber tapu dairelerindeki yoğunluğu azaltacak ve vatandaşlara alternatif imkanlar sunulacağını belirtti. Sözleşmelerin düzenlenmesi için e randevu sisteminin kullanılabilir olduğu aynı zamanda vatandaşların e devletten de başvuru gerçekleştirebileceğine vurgu yapıldı.

tapu noter

Gelen yeni düzenlemeyle beraber noter ücretleri açıklandı. Taşınmaz satış sözleşmesi için alınacak ücret, satış değerinin binde 1'i olarak hesaplanırken en düşük 500 TL, en yüksek 4.000 TL olacak.

Ekonomi
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