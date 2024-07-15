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Tapusu olanlar tek şarta uyarsa artık para ödemeyecek! Hemen kontrol edin

Emlak vergisinin son ödeme tarihi belirlendi! Geç kalan bin pişman olacak! İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 15.07.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 13:04
Tapusu olanlar tek şarta uyarsa artık para ödemeyecek! Hemen kontrol edin

1 Mart 2024 itibarıyla başlayan emlak vergisi ödemeleri için tapu sahipleri, son ödeme tarihini merakla bekliyor. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre düzenlenen emlak vergisi, konutlar, iş yerleri, arsalar ve binalar gibi her türlü taşınmazı kapsıyor. Verginin ilk taksiti için son ödeme tarihi 31 Mayıs 2024 olarak belirlenmiştir.

Emlak vergisi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde taşınmazı bulunan her vatandaş tarafından ödenmek zorundadır. Vergi, her yıl mayıs ve kasım aylarında iki taksit halinde tahsil edilir ve ilgili taşınmazın belediyeler tarafından belirlenen oranlarına göre hesaplanarak alınır.

Bazı gruplar, emlak vergisinden indirimli veya muaf tutulabilmektedir. Geliri olmayanlar, emekliler, şehit aileleri, gaziler ve engelliler gibi belirli gruplar bu muafiyetten faydalanabilir. Ayrıca, devlet kurumlarına ait taşınmazlar, diplomatik misyon binaları ve dini yapılar gibi mülkler de emlak vergisinden muaftır.

tapu

Muafiyet için gerekli belgeler, ilgili belediyelere sunulmalıdır ve bu belgeler, muafiyet koşullarına göre değişiklik göstermektedir. Taşınmazın belirli bir yüzölçümünü aşmaması ve tek bir meskene sahip olunması gibi kriterler muafiyet şartları arasında yer almaktadır. Emekliler, engelliler, gaziler ve şehit aileleri gibi farklı gruplar için gereken belgelerin doğru şekilde doldurulması, muafiyetin sağlanması açısından kritik öneme sahiptir.

Emlak vergisi ödemeleri ve muafiyet koşulları hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar, yerel belediyeleriyle iletişime geçebilirler. 31 Mayıs 2024’e kadar gereken adımları atarak, vergi yükümlülüklerini yerine getirebilir ve muafiyet imkanlarından faydalanabilirler. Emlak vergisi, birçok kişi için önemli bir mali yükümlülük olmasına rağmen, doğru bilgi ve belgelerle muafiyet sağlamak mümkündür. Bu nedenle, tapu sahiplerinin belgelerini zamanında hazırlayıp belediyelere sunmaları büyük önem taşımaktadır. Vergi ödemeleriyle ilgili güncel gelişmeleri takip etmek, vatandaşların haklarını koruma adına faydalı olacaktır.

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