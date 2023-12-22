Tarihi kaçıranın cebinden iki kat fazla para çıkacak! Yıllarca bekleyenler 15 gün daha beklesin!

Kredi seçeneği ile emekli olmayı hayal edenler bu tarihten sonra eksik ikramiye, doğum, askerlik, yurt dışı kredileri vb. sorunların önüne geçebilirler. Bu tür kredilerde %50 oranında artış ödemek zorunda kalabilirsiniz. İşte, emekli olmanız için gereken bilgiler..

Asgari ücret zammına dikkat!

Emeklilik primi ödemesi gerekmeyen sigortalılar, doğum, askerlik, yurt dışı kredisi gibi seçeneklerle emekli maaşı alma hakkını elde edebiliyor. Ancak burada en önemli nokta söz konusu kredinin toplam asgari ücret üzerinden hesaplanmasıdır.

2023 yılında toplam asgari ücret miktarı 13 bin 414 TL olurken, emeklilik sigortası prim kesintisi talebinde bulunan vatandaş, bir aylık doğum ile askerlik borcu kapsamında 4 bin 292 lira ödeyecek. Yurt dışı kredisi kapsamında da 6.036 TL ödüyor.





Yetersiz fonlanan borcunu 2023 yerine yalnızca 2024 yılında ödeyen vatandaşlar, 2024 asgari ücreti üzerinden ödeme yapmak zorunda kalacak. Asgari ücretin yüzde 50 oranında artırılacağı yönünde beklentiler devam ediyor ancak borç servisi ödemeleri de buna göre artacak. Asgari ücret arttıkça borçlanma maliyetleri yüzde 40 ila 50 oranında artacak, bu da emeklilikte katkı payı ödemek zorunda olanların 2024'te daha da fazla ödemek zorunda kalacağı anlamına geliyor. Yüzde 50'lik artışı önlemek için çeşitli koşullar var.

Aralık sonuna kadar başvurun!

Emekli ikramiyesine ihtiyaç duyan vatandaşların Aralık ayı sonuna kadar borçlanma başvurusu yapmaları gerekiyor ve ödemeler 2023 asgari ücreti üzerinden yapılacak. Ocak ayında talepte bulunulması halinde ödemeler yeni asgari ücret üzerinden yapılacak.

Yani 1 yılllık borçlanmada başvuru Aralık ayında yapılırsa 51.504 TL olacak. Ocak ayından sonra başvuru yapılmaması halinde yüzde 40 artışla 72 bin 108 TL'ye, yüzde 50 artışla 77 bin 256 TL'ye çıkacak.