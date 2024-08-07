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Tarım Bakanı Yumaklı'dan Sözleşmeli Üretim Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sözleşmeli üretimin yaygınlaşması için kararlı adımlar atacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 20:14
Tarım Bakanı Yumaklı'dan Sözleşmeli Üretim Açıklaması

Tarım Bakanı Yumaklı'dan Somut Adımlar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkemizde sözleşmeli üretimin genişletilmesi için gerekli adımları atmayı sürdüreceklerini açıkladı. Yumaklı, ‘Üretimden sorumlu bir Bakanlık olarak, alın teriyle çalışan üreticimizi desteklemeyi sürdüreceğiz’ ifadelerini kullandı.

Üreticiyi Korumak Önceliğimiz

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hasat sezonunun devam ettiği bu dönemde, bazı üreticilerin haksız uygulamalarla karşılaştığı tespit edildi. Yumaklı, sözleşmeli üretimin üreticilerin ve sanayicilerin haklarını güvence altına alan önemli bir mekanizma olduğuna dikkat çekti.

Bakanlık İle Sözleşmeli Üretim Arasında İşbirliği

Yumaklı, “Tip sözleşmelerin kullanılması büyük önem taşıyor. Sahada yaşananlar, bu tür sözleşmelerin gerekliliğini bir kez daha göstermektedir.” dedi. Ayrıca, bakanlık olarak bu sistemin yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Fırsatçılara Geçit Yok

Bakan Yumaklı, piyasada sözleşme dışına çıkan fırsatçılara izin verilmeyeceğini vurgulayarak, ilgili Bakanlıklar olarak piyasa gözetimi ve denetim yetkilerinin sıkı bir şekilde uygulanacağını belirtti.

Tarımsal Üretim Planlaması

Bakan, Tarımsal Üretim Planlaması yaklaşımının arz-talep dengesizliklerine çözüm olacağını ifade ederek, güvenli gıda erişiminin bir hakt olduğunu dile getirdi. “Tüketicimizi koruyan politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız” diye ekledi.

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