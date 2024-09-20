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Tarım Kredi'den Üreticilere Faizsiz Girdi Satış Kampanyası

Tarım Kredi, üreticilere 3 ay faizsiz, 12 aya varan vadeli tarımsal girdi satış kampanyası başlatıyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 09:26
Tarım Kredi'den Üreticilere Faizsiz Girdi Satış Kampanyası

Tarım Kredi'den Üreticilere İyileştirici Destek

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, sonbahar döneminde üreticilerin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla önemli bir kampanya başlattığını duyurdu.

Girdi Satış Kampanyası Detayları

21 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile üreticilere 3 ay faizsiz, 12 aya kadar vadeli tarımsal girdi satış imkanı sunulacak.

Kampanya Kapsamı

Ülke genelindeki 2 bine yakın Tarım Kredi Kooperatifi bu kampanya süresince; kimyevi gübre, sıvı toz gübre, zirai ilaç ve tohum gibi önemli tarımsal girdilerin satışını gerçekleştirecek. Ayrıca, karma hayvan yemi satışlarında da 3 ay faizsiz satış imkanı uygulanacak.

Tarım Kredi'nin Çiftçiye Verdiği Destek

Tarım Kredi Kooperatifleri, geçmişte olduğu gibi bu kampanya ile de çiftçilerin yanında yer almayı sürdüreceklerini ifade etti. Kuruluş, çiftçilere güvenilir ve uygun fiyatlarla girdi sağlamaya devam ederek ülke tarımına destek olma misyonunu sürdürüyor.

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