Tarım Kredi Kooperatifler’de peynir 64, büyük tabak but 56 TL’ye düşüyor! 9 Şubat’a kadar birçok ürün indirimde

Tarım Kredi Kooperatif marketler harika bir indirim kampanyasına imza attı. Kampanya doğrultusunda birçok ürün indirimli şekilde satışa çıkartıldı. 3 Şubat tarihinde başlayan kampanya, 9 Şubat tarihine kadar geçerli olacak. Kampanya doğrultusunda peynir 64, but tabak 56 TL’ye satılacak. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketler indirimin detayları…

Tarım Kredi Kooperatifler’de peynir 64, büyük tabak but 56 TL’ye düşüyor! 9 Şubat’a kadar birçok ürün indirimde
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Tarım Kredi Kooperatif marketler her hafta yepyeni kampanyalara imza atarak, yeni aktüel ürünler kataloglarını duyuruyor. 3 Şubat 2024 tarihi itibariyle paylaşılmış olan aktüel katalogundaki aldıkça aldıran fiyatlar resmen bayram ettirecek. Paylaşılan katalog doğrultusunda TK Osmancık pirinç 2.5 KG 122 TL yerine 110 TL’ye, Tarsüt kaşar peyniri tam yağlı 700 gram 146,90 TL yerine 139,90 TL’ye satışta olacak. 

TARIM KREDİ KOOPERATİFLER’DE 9 ŞUBATA KADAR İNDİRİM SİZİ BEKLİYOR 

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinden alışveriş yapmayı düşünenlere müjdeli haber verildi! Harika bir indirim kampanyası başlatıldı. Birçok reyonda farklı farklı ürünler indirimli fiyatlarla satışa çıkartıldı. Kampanya 3 Şubat tarihinde başlatıldı. 9 Şubat'a kadar geçerli olacak kampanyada yok yok! Peynir 64 TL'ye, büyük tabak but ise 56 TL'ye satılacak. Tarım Kredi Kooperatif marketler 3 9 Şubat aktüel katalogu…

MARKETLERDE HER ELİNİZE ATTIĞINIZ ÜRÜN İNDİRİMLİ SATIŞTA 

Tarım Kredi Kooperatif marketler her hafta yeni kampanyalarla vatandaşlara avantajlı alışveriş imkanı sunuyor. 3 Şubat 2024 tarihli katalogda paylaşılan indirimler gerçekten kaçırılmayacak nitelikte. TK Osmancık pirinci 2.5 kg 122 TL yerine 110 TL'ye, Tarsüt kaşar peyniri tam yağlı 700 gram 146,90 TL yerine 139,90 TL'ye satılacak. Bu ürünlerin yanı sıra dondurulmuş balıklar, dana Macar salam, meyveli - sade sodalar, atıştırmalık çeşitleri, kahvaltılık çeşitleri gibi ürünlerde uygun fiyatlarla satışta. 

BÜTÇE DOSTU İNDİRİMLİ ÜRÜNLER SİZLERİN OLACAK 

İndirimli ürünler katalogu içerisinde TK beyaz peynir kültürlü tam yağlı 500 g 69,90 TL yerine 64,90 TL'ye, Sütaş burger peyniri 225 gram 74,50 TL yerine 69,90 TL'ye, TK dana kavurma donuk kg 619,90 TL yerine 599,90 TL'ye, TK ışıl işlem görmüş dana Baton sucuk 340 gram 111,90 TL yerine 105,90 TL'ye, Bakpiliç büyük tabak but donuk kg 61,90 TL yerine 56,90 TL'ye, Fısh Fish temizlenmiş çipura donuk 600 gram 168,90 TL yerine 155,90 TL'ye satışta.

 

Tarım Kredi Kooperatifler’de peynir 64, büyük tabak but 56 TL’ye düşüyor! 9 Şubat’a kadar birçok ürün indirimde

Tarım Kredi Kooperatifler’de peynir 64, büyük tabak but 56 TL’ye düşüyor! 9 Şubat’a kadar birçok ürün indirimde

Tarım Kredi Kooperatifler’de peynir 64, büyük tabak but 56 TL’ye düşüyor! 9 Şubat’a kadar birçok ürün indirimde

Tarım Kredi Kooperatifler’de peynir 64, büyük tabak but 56 TL’ye düşüyor! 9 Şubat’a kadar birçok ürün indirimde

Tarım Kredi Kooperatifler’de peynir 64, büyük tabak but 56 TL’ye düşüyor! 9 Şubat’a kadar birçok ürün indirimde

Tarım Kredi Kooperatifler’de peynir 64, büyük tabak but 56 TL’ye düşüyor! 9 Şubat’a kadar birçok ürün indirimde

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