Tarım, ormancılık ve balıkçılıkta brüt satışlar 5 yılda yaklaşık 9 kat arttı

Tarım, ormancılık ve balıkçılıkta brüt satışlar 5 yılda keskin yükseliş gösterdi
MEHMET CAN TOPTAŞ - AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle hazırlanan 'Sektör Bilançoları 2024' araştırması sonuçlarından derlediği verilere göre, tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmalar son 5 yılda önemli bir büyüme kaydetti.
Geçen yıl itibarıyla alanda toplam 92.584 çalışana sahip 15.366 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmaların brüt satışları 2020'de 52,2 milyar lira düzeyindeyken, 2024'te 452,7 milyar liraya ulaştı; böylece brüt satışlar 5 yılda yaklaşık 8,7 kat Brüt satışlar yıllara göre şu şekilde gerçekleşti: 2020: 52,2 milyar lira, 2021: 85,2 milyar lira, 2022: 169 milyar lira, 2023: 301,7 milyar lira, 2024: 452,7 milyar lira. Firmaların toplam aktif büyüklüğü 2020'de 68,1 milyar lira iken, 2024'te 636,6 milyar liraya yükseldi; bu, aktiflerde yaklaşık 8,6 katlik artış anlamına geliyor. Ayrıca söz konusu firmaların öz kaynakları 2020'de 22 milyar lira iken 2024'te 355,9 milyar liraya çıkarak son 5 yılda yaklaşık 15,4 kat büyüme kaydetti. Brüt Satışlar: 2020 - 52.228.367; 2021 - 85.212.995; 2022 - 169.005.732; 2023 - 301.663.116; 2024 - 452.673.393. Yurt İçi Satışlar: 2020 - 44.886.078; 2021 - 73.313.786; 2022 - 146.721.680; 2023 - 265.191.378; 2024 - 397.078.954. Yurt Dışı Satışlar: 2020 - 6.364.033; 2021 - 10.422.663; 2022 - 19.259.773; 2023 - 31.091.071; 2024 - 43.518.745. Diğer Gelirler: 2020 - 978.256; 2021 - 1.476.547; 2022 - 3.024.278; 2023 - 5.380.668; 2024 - 12.075.694. Aktifler: 2020 - 68.116.734; 2021 - 101.179.960; 2022 - 175.996.042; 2023 - 459.836.676; 2024 - 636.602.487. Öz Kaynaklar: 2020 - 22.045.313; 2021 - 33.095.017; 2022 - 53.868.653; 2023 - 262.129.691; 2024 - 355.901.735. Veriler, sektörde faaliyet gösteren firmaların hem satış hem de bilanço büyüklüklerinde son beş yılda kapsamlı bir genişleme olduğunu gösteriyor.
Brüt satışlardaki yıllık seyrin detayları
Aktif büyüklük ve öz kaynaklardaki artış
Yıllara göre temel veriler (bin lira)
Brüt satışlar yıllara göre şu şekilde gerçekleşti: 2020: 52,2 milyar lira, 2021: 85,2 milyar lira, 2022: 169 milyar lira, 2023: 301,7 milyar lira, 2024: 452,7 milyar lira.
Firmaların toplam aktif büyüklüğü 2020'de 68,1 milyar lira iken, 2024'te 636,6 milyar liraya yükseldi; bu, aktiflerde yaklaşık 8,6 katlik artış anlamına geliyor. Ayrıca söz konusu firmaların öz kaynakları 2020'de 22 milyar lira iken 2024'te 355,9 milyar liraya çıkarak son 5 yılda yaklaşık 15,4 kat büyüme kaydetti.
Brüt Satışlar: 2020 - 52.228.367; 2021 - 85.212.995; 2022 - 169.005.732; 2023 - 301.663.116; 2024 - 452.673.393.
Yurt İçi Satışlar: 2020 - 44.886.078; 2021 - 73.313.786; 2022 - 146.721.680; 2023 - 265.191.378; 2024 - 397.078.954.
Yurt Dışı Satışlar: 2020 - 6.364.033; 2021 - 10.422.663; 2022 - 19.259.773; 2023 - 31.091.071; 2024 - 43.518.745.
Diğer Gelirler: 2020 - 978.256; 2021 - 1.476.547; 2022 - 3.024.278; 2023 - 5.380.668; 2024 - 12.075.694.
Aktifler: 2020 - 68.116.734; 2021 - 101.179.960; 2022 - 175.996.042; 2023 - 459.836.676; 2024 - 636.602.487.
Öz Kaynaklar: 2020 - 22.045.313; 2021 - 33.095.017; 2022 - 53.868.653; 2023 - 262.129.691; 2024 - 355.901.735.
Veriler, sektörde faaliyet gösteren firmaların hem satış hem de bilanço büyüklüklerinde son beş yılda kapsamlı bir genişleme olduğunu gösteriyor.