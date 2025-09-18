Tarım, ormancılık ve balıkçılıkta brüt satışlar 5 yılda yaklaşık 9 kat arttı

Brüt satışlardaki yıllık seyrin detayları

Brüt satışlar yıllara göre şu şekilde gerçekleşti: 2020: 52,2 milyar lira, 2021: 85,2 milyar lira, 2022: 169 milyar lira, 2023: 301,7 milyar lira, 2024: 452,7 milyar lira.

Aktif büyüklük ve öz kaynaklardaki artış

Firmaların toplam aktif büyüklüğü 2020'de 68,1 milyar lira iken, 2024'te 636,6 milyar liraya yükseldi; bu, aktiflerde yaklaşık 8,6 katlik artış anlamına geliyor. Ayrıca söz konusu firmaların öz kaynakları 2020'de 22 milyar lira iken 2024'te 355,9 milyar liraya çıkarak son 5 yılda yaklaşık 15,4 kat büyüme kaydetti.

Yıllara göre temel veriler (bin lira)

Brüt Satışlar: 2020 - 52.228.367; 2021 - 85.212.995; 2022 - 169.005.732; 2023 - 301.663.116; 2024 - 452.673.393.

Yurt İçi Satışlar: 2020 - 44.886.078; 2021 - 73.313.786; 2022 - 146.721.680; 2023 - 265.191.378; 2024 - 397.078.954.

Yurt Dışı Satışlar: 2020 - 6.364.033; 2021 - 10.422.663; 2022 - 19.259.773; 2023 - 31.091.071; 2024 - 43.518.745.

Diğer Gelirler: 2020 - 978.256; 2021 - 1.476.547; 2022 - 3.024.278; 2023 - 5.380.668; 2024 - 12.075.694.

Aktifler: 2020 - 68.116.734; 2021 - 101.179.960; 2022 - 175.996.042; 2023 - 459.836.676; 2024 - 636.602.487.

Öz Kaynaklar: 2020 - 22.045.313; 2021 - 33.095.017; 2022 - 53.868.653; 2023 - 262.129.691; 2024 - 355.901.735.

Veriler, sektörde faaliyet gösteren firmaların hem satış hem de bilanço büyüklüklerinde son beş yılda kapsamlı bir genişleme olduğunu gösteriyor.