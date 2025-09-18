Tarım, ormancılık ve balıkçılıkta brüt satışlar 5 yılda yaklaşık 9 kat arttı

TÜİK ve TCMB verilerine göre sektördeki firmaların brüt satışları 2020-2024 döneminde 52,2 milyardan 452,7 milyar liraya yükseldi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 11:02
Tarım, ormancılık ve balıkçılıkta brüt satışlar 5 yılda yaklaşık 9 kat arttı

Tarım, ormancılık ve balıkçılıkta brüt satışlar 5 yılda keskin yükseliş gösterdi

MEHMET CAN TOPTAŞ - AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle hazırlanan 'Sektör Bilançoları 2024' araştırması sonuçlarından derlediği verilere göre, tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmalar son 5 yılda önemli bir büyüme kaydetti.

Geçen yıl itibarıyla alanda toplam 92.584 çalışana sahip 15.366 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmaların brüt satışları 2020'de 52,2 milyar lira düzeyindeyken, 2024'te 452,7 milyar liraya ulaştı; böylece brüt satışlar 5 yılda yaklaşık 8,7 kat

Brüt satışlardaki yıllık seyrin detayları

Brüt satışlar yıllara göre şu şekilde gerçekleşti: 2020: 52,2 milyar lira, 2021: 85,2 milyar lira, 2022: 169 milyar lira, 2023: 301,7 milyar lira, 2024: 452,7 milyar lira.

Aktif büyüklük ve öz kaynaklardaki artış

Firmaların toplam aktif büyüklüğü 2020'de 68,1 milyar lira iken, 2024'te 636,6 milyar liraya yükseldi; bu, aktiflerde yaklaşık 8,6 katlik artış anlamına geliyor. Ayrıca söz konusu firmaların öz kaynakları 2020'de 22 milyar lira iken 2024'te 355,9 milyar liraya çıkarak son 5 yılda yaklaşık 15,4 kat büyüme kaydetti.

Yıllara göre temel veriler (bin lira)

Brüt Satışlar: 2020 - 52.228.367; 2021 - 85.212.995; 2022 - 169.005.732; 2023 - 301.663.116; 2024 - 452.673.393.

Yurt İçi Satışlar: 2020 - 44.886.078; 2021 - 73.313.786; 2022 - 146.721.680; 2023 - 265.191.378; 2024 - 397.078.954.

Yurt Dışı Satışlar: 2020 - 6.364.033; 2021 - 10.422.663; 2022 - 19.259.773; 2023 - 31.091.071; 2024 - 43.518.745.

Diğer Gelirler: 2020 - 978.256; 2021 - 1.476.547; 2022 - 3.024.278; 2023 - 5.380.668; 2024 - 12.075.694.

Aktifler: 2020 - 68.116.734; 2021 - 101.179.960; 2022 - 175.996.042; 2023 - 459.836.676; 2024 - 636.602.487.

Öz Kaynaklar: 2020 - 22.045.313; 2021 - 33.095.017; 2022 - 53.868.653; 2023 - 262.129.691; 2024 - 355.901.735.

Veriler, sektörde faaliyet gösteren firmaların hem satış hem de bilanço büyüklüklerinde son beş yılda kapsamlı bir genişleme olduğunu gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MIHAS 2025'te ASEAN Pavyonu Açıldı: Helal Ekonomide Yeni Fırsatlar
2
BTK Akademi 10 Yeni Ücretsiz Sertifikalı Eğitimle Genişliyor
3
Türkiye'de Motosikletlerin %64,3'ü Trafik Sigortasız
4
Hidroelektrikten Kuraklıkla Mücadele İçin 'Bütünleşik Eylem Planı' Çağrısı
5
ABD ve AB'nin Rusya Yaptırımları: Enerji Piyasasına Etki Sınırlı
6
Perakende Zirvesi 2025: Sektör Geleceği ve İhracat Beklentileri
7
Türkiye ve Somali'den Karada Petrol ve Gaz Arama Anlaşması

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)