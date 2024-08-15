Tarım ÜFE Temmuzda %1.74 Düştü, Yıllık Artış %41.07

Tarım ÜFE'de Temmuz Ayı Verileri Açıklandı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) Temmuz ayında, bir önceki aya kıyasla %1.74 azalma gösterdi. Ancak geçen yılın Temmuz ayına göre %41.07 oranında bir artış yaşandı.

TÜİK'in Verileri Üzerine Değerlendirme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına dair Tarım ÜFE verilerini yayımladı. Açıklanan veriler doğrultusunda endeks, Temmuz ayında bir önceki aya göre %1.74 azalmışken, geçen yılın Aralık ayına göre %19.79, geçen yılın aynı ayına göre ise %41.07 ve 12 aylık ortalamalara göre %59.61 yükseliş kaydetti.

Sektörlerdeki Değişimler

Sektörler arasındaki değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ile ilgili ürünlerde %1.64, ormancılık ürünlerinde %5.55, balıkçılıkta ise %0.72 azalış yaşandı. Öte yandan, uzun ömürlü bitkisel ürünlerde %6.57, uzun ömürlü olmayan bitkisel ürünlerde %8.78 ve canlı hayvanlar ile hayvansal ürünlerde ise %0.12 azalış kaydedildi.

Yıllık Değişim İstatistikleri

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre, 5 alt grup daha az artış gösterirken, 8 alt grup daha fazla artış gösterdi. En az artış gösteren grup %11.24 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Sebze, kavun-karpuz ve kök ile yumrular %12.08, tahıllar ise %27.64 oranında artış yaşadı. Yıllık bazda artışın en yüksek olduğu alt gruplar arasında %157.48 ile yağlı meyveler ve %74.96 ile koyun ve keçi, canlı hayvanlar dikkat çekti.

Aylık Değişim Oranları

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre ise, 3 alt grup daha az artış gösterirken, 10 alt grup daha yüksek artış kaydetti. En fazla azalış gösteren gruplar arasında %16.48 ile sebze, kavun-karpuz ile kök ve yumrular ve %5 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri yer aldı. Aylık artışın en yüksek olduğu alt gruplar ise %8.48 ile yağlı meyveler ve %8.02 ile canlı kümes hayvanları oldu.