Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Kayseri'de Tarımsal Üretim Planlamasını Duyurdu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Kayseri'de Konuştu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kayseri'de yaptığı açıklamalarda, tarımsal üretim planlaması modeline dair önemli bilgiler paylaştı. Son 20 yıldır tartışılan bu modelin, artık hayata geçirileceğini belirten Gizligider, "Bundan sonra ürünün azlığı, ürünün çokluğu, bunların iç piyasadaki sorunları, fiyat dalgalanmaları, ithalat ve ihracat dengesizlikleri gibi bazı kronik meseleleri artık bitireceğiz, planlayacağız" dedi.

Büyüklılıç ile Görüşme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile görüşen Gizligider, tarım politikalarını ve planlamalarının önemine vurgu yaparak, hangi ilçelerde neye ve ne kadar ihtiyaç duyulduğunu belirleyeceklerini ifade etti. Bu kapsamda, hayvan üretiminde 1 Ocak 2024 ve bitkisel üretimde 1 Eylül 2024 tarihleri itibarıyla uygulamalara geçileceğini açıkladı. Gizligider, "Elbette bunun illere yansımaları var, her ilin kendine has özellikleri var" diye ekledi.

Çiftçilerle Buluşma

Öğleden sonra Kayseri'de bir toplantı düzenleyecek olan Gizligider, burada hem üretim planlamasını ele alacaklarını hem de çiftçilerle bir araya geleceğini duyurdu. Büyükkılıç ise Gizligider'i ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Öte yandan, Bakan Yardımcısı Gizligider, Vali Gökmen Çiçek'i de makamında ziyaret etti.

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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider (sağda), Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı (solda) ziyaret etti.