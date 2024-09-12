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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, G20 Tarım Bakanları Toplantısı'nda Söz Alacak

Bakan Yumaklı, Brezilya'da düzenlenen G20 Tarım Bakanları Toplantısı'na katılarak sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği konularında konuşacak.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 16:17
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, G20 Tarım Bakanları Toplantısı'nda Söz Alacak

Bakan İbrahim Yumaklı'nın G20 Tarım Bakanları Toplantısı Katılımı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı G20 Tarım Bakanları Toplantısı'nda sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği üzerine önemli konularda konuşma yapacak.

Toplantı Detayları

Bakanlıktan yapılan basın açıklamasında, toplantının 12-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği ve ilk gününde sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri üzerine tavsiyelerin sunulacağı belirtildi. Tropikal tarım uygulamalarında gıda sistemleri, düşük karbonlu tarım, gıda israfının azaltılması ve çevresel etki azaltma stratejileri gibi konular ele alınacak.

Tarım Bakanları Oturumları

Toplantının ikinci oturumunda, Bakan Yumaklı, tarım ve gıda sistemlerinin çok yönlü sürdürülebilirliği ve uluslararası ticaretin gıda güvenliği üzerindeki etkileri hakkında konuşacak. İkinci gün düzenlenecek oturumda ise, aile çiftçilerinin ve küçük çiftliklerin önemine vurgu yaparak, sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin global değer zincirlerine entegrasyonu konularına dikkat çekecek.

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