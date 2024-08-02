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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Peynir Tebliği Açıklaması

Bakan Yumaklı, yeni peynir tebliği taslağı hakkında gıda güvenliğini artıracak düzenlemeler yapacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 16:34
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Peynir Tebliği Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan Peynir Ürünlerine İlişkin Açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, peynir tebliği taslağı ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Yumaklı, “Tüketicilerimizin, aldıkları ürünlerin sütten yapılıp yapılmadığını ayrıştırmalarını sağlamak istiyoruz” dedi.

Denizli Ziyareti Sırasında Yapılan Açıklama

Denizli'de bir program gerçekleştiren Bakan Yumaklı, Valilik ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret ettikten sonra Denizli Gıda Kontrol Laboratuvarı'na geçti. Burada, laboratuvar yetkililerinden bilgi alan Yumaklı, test süreçlerini yerinde inceledi.

Gıda Güvenliği Üzerine Vurgular

Yumaklı, bakanlık olarak üretimden sofraya kadar tüm sürecin içeriside bulunduklarını belirtti ve “Gıda güvenliği alanında önemli çalışmalar yapılıyor” dedi. Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde 44 laboratuvarın uluslararası akreditasyona sahip olduğunu ifade etti.

Peynir Tebliği Taslağının Amacı

Yumaklı, Türkiye genelinde özellerle birlikte toplam 148 laboratuvarın bulunduğunu belirtirken, bu laboratuvarların çeşitli analizler yaptığını ve tüketim ile ihracat konularında gerekli yükümlülükleri yerine getirdiğini aktardı. “Üzerinde çalıştığımız peynir tebliği ile yanıltıcı etiketlerin düzeltilmesi hedefleniyor,” dedi.

Yumaklı, tüketicilerin gıda güvenliğini sağlamak için gereken önlemleri almaya devam edeceklerinin altını çizerken, “Hedefimiz, tüketicilerin aldıkları ürünlerin içeriklerini doğru bir şekilde bilebilmeleridir” şeklinde konuştu.

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