Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Rize'de Önemli Açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Rize'de Açıklamalarda Bulundu

Rize'de gerçekleştirilen Tarım ve Orman Bakanlığı Sektör Paydaşları Toplantısı'na katılan Bakan İbrahim Yumaklı, tarımın siyaset üstü bir mesele olduğunu vurgulayarak, üreticilere haksızlık yapılmaması gerektiğini belirtti.

Üretim ve Sürdürülebilirlik Vurgusu

Yumaklı, "Son dönemde üreticiyi manipüle etme amacı güdüldüğünü gözlemliyoruz. Bu durumun kimseye faydası yoktur" diyerek sürdürülebilir ve kayıtlı bir tarım sektörü oluşturma hedeflerini yeniledi. Ayrıca, tarımsal üretim planlamasına dikkat çekti ve "İklim değişikliğinin getirdiği zorlukları görevimizin merkezine oturtmalıyız" ifadesini kullandı.

Çay Üretiminin Desteklenmesi

Yumaklı, Rize'nin %70'lik çay üretimini vurgulayarak, "Kendi kendine mi üretim arttı? Elbette değil, üreticilerimizin çabaları ve hükümet politikaları sayesinde bu artış sağlandı" dedi. Ayrıca, çay alım fiyatları konusunda titiz çalıştıklarını belirtti.

Biyoçeşitlilik ve Balıkçılık

Rize'de balıkçılığın önemini de hatırlatan Yumaklı, "Tebliğimizle su ürünleri kaynaklarımızın korunmasını sağlamak istiyoruz. Hamsi gibi türlerin avlanılabilir miktarları belirledik" vurgusunu yaptı.

Orman Yangınlarıyla Mücadele

Yunanistan'da devam eden orman yangınları hakkında bilgi veren Bakan Yumaklı, Türkiye'nin yangın müdahale kapasitesinin arttığını ifade etti. Yardıma ihtiyaç duyan ülkelerle dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Yangın başına yanan alan azaldı; bu Türkiye’nin müdahale yeteneğinin bir göstergesidir" dedi.

Bakan Yumaklı, konuşmasının sonunda Rize Valisi ve Belediye Başkanı ile görüşerek bölgedeki tarımsal projeler hakkında bilgi aldı.

Çeşitli programları kapsamında Rize'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağda), Valiliği ziyaret etti. Yumaklı'yı, Vali İhsan Selim Baydaş (solda) karşıladı.

Çeşitli programları kapsamında Rize'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağda), Valiliği ziyaret etti. Yumaklı'yı, Vali İhsan Selim Baydaş (solda) karşıladı.

Çeşitli programları kapsamında Rize'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağda), Valiliği ziyaret etti. Yumaklı'yı, Vali İhsan Selim Baydaş (solda) karşıladı.

Çeşitli programları kapsamında Rize'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağda), Valiliği ziyaret etti. Yumaklı'yı, Vali İhsan Selim Baydaş (solda) karşıladı.

Çeşitli programları kapsamında Rize'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağda), Valiliği ziyaret etti. Yumaklı'yı, Vali İhsan Selim Baydaş (solda) karşıladı.

Çeşitli programları kapsamında Rize'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağda), Valiliği ziyaret etti. Yumaklı'yı, Vali İhsan Selim Baydaş (solda) karşıladı.