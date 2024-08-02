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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Süt Üretimi Açıklamaları

Bakan Yumaklı, süt sanayi ve üreticileriyle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 13:02
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Süt Üretimi Açıklamaları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan Denizli Açıklamaları

Denizli'de düzenlenen basın toplantısında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, süt üretimi konusunda sanayi kuruluşlarının önemli rolünü vurguladı. Yumaklı, "Üreticinin sütünü değerinde alarak tüketiciye en uygun şartlarda ulaşmasını sağlayan sanayi kuruluşlarıyla ilgili hiçbir olumsuz görüşümüz yok. Ancak, fırsatlardan yararlanarak kendi menfaatleri doğrultusunda hareket edenlere karşı inceleme süreci başlatılmıştır," dedi.

Süt Üretimi ve İhracat Hedefleri

Bakan Yumaklı, Türkiye genelinde yıllık 21,5 milyon ton süt üretiminin yarısının sanayiye gittiğini belirterek, "Sanayi tesislerinin bu sütten daha fazla pay alarak üretim süreçlerini geliştirmesini istiyoruz" diye ekledi.

Regülasyon Uygulamaları

Son günlerde süt fazlası nedeniyle alınan regülasyon tedbirlerine de dikkat çeken Yumaklı, günlük 1000 ton sütü piyasadan çekeceklerini söyledi. Bu adımın, üreticinin elindeki ürün kalitesini korumak amacıyla atıldığını belirtti.

Üretici ve Sanayici Desteklenmeli

Yumaklı, "Üreticinin maliyetleri üzerine makul karla sürdürülebilir bir üretim yapmasını istiyoruz" şeklinde konuşarak, üretimin hem iç pazardaki ihtiyacı karşılaması hem de dış rekabet koşullarına ayak uydurması gerektiğini vurguladı.

Fındık Fiyatları Hakkında Bilgi

Fındık fiyatlarıyla ilgili de bir açıklama yapan Bakan Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından levant kalite fındık için 130 lira alım bedeli belirlendiğini açıkladı.

Yumaklı, ziyaretinde Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök ile AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör gibi isimlerden destek aldı.

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