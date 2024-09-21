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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Karaman'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Bakan Yumaklı, tarımsal ihracat ve projeler hakkında bilgi verdi, Karaman'a 5.5 milyar liralık yatırımlar müjdelendi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 13:44
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Karaman'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın Karaman Ziyareti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karaman'da yaptığı açıklamalarla ülkemizde tarımsal üretim ve ihracat konusundaki hedeflerini paylaştı. Yumaklı, bu yılın sonuna kadar tarımsal ihracatın 35 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Karaman'ın Tarımsal Önemi

Bakan Yumaklı, Karaman'ın tarımsal üretim açısından önemli bir kent olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda tarım ve orman projelerini hayata geçirmek için ülkemizi geziyoruz" dedi. Üretimin sürdürülebilirliği ve gıda güvenliği konularına dikkat çekti.

Tarım Sektöründeki Zorluklar

İklim değişikliği gibi dış etkilerin tarım sektörünü olumsuz etkilediğine işaret eden Yumaklı, "Tarım planlaması, doğru ürünlerin hangi bölgelerde ve ne kadar üretileceğini belirlemek adına kritik önem taşıyor" şeklinde konuştu. 2024 yılı içinde bu planlamanın hayata geçirileceğini belirtti.

Tarım Sayımı ve Destekleme Modelleri

Bakan, tarım sayımının 2001'den sonra ilk kez yapılacağını ve bunun Türkiye'nin tarımsal envanterinin güncellenmesine olanak tanıyacağını bildirdi. Tarımsal desteklerin yeni planlamayla daha etkili hale getirileceğini de sözlerine ekledi.

Karaman'a Yatırım Müjdesi

Yumaklı, Karaman'da son 22 yılda tarım ve orman yatırımlarının toplam 60 milyar lirayı bulduğunu belirtirken, bu yatırımların büyük bir kısmının sulama projelerine yönlendirileceğini ifade etti. Ayrıca, Karaman'a 5,5 milyar lira bütçeli üç yeni yatırımın müjdesini verdi.

Bakan Yumaklı, yerel ürünlerin sergilendiği stantları gezdikten sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

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