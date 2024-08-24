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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da Destek Artışını Vurguladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da tarımsal desteklerin son yıllardaki artışını ele aldı ve ihracatın yükseldiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 15:45
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da Destek Artışını Vurguladı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Önemli Açıklamalar

Kastamonu'da düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal desteklerin artışına dikkat çekti. Yumaklı, "AK Parti hükümetleri öncesinde tarımsal destek miktarı 2 milyar civarındayken, bugün bu rakam 100 milyara ulaşmış durumda. Bu oldukça büyük bir artış," dedi.

Tarımsal İhracatta Büyüme

Yumaklı, Kastamonu Halk Eğitim Merkezi'nde yaptığı konuşmada, tarımsal gelirlerin 1,6 trilyon liraya çıktığını belirtti. Ayrıca, "Tarımsal ihracatımızın 32 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. İnşallah bu yıl bu rakamı 35 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz," şeklinde ifadelerde bulundu.

Gıda Güvenliğinin Önemi

Bakan Yumaklı, gıdanın önemine de değinerek, "Gıda her şeyden önce gelir. Bu nedenle, üretimimizi geleneksel yöntemlerin ötesine geçerek daha verimli ve kaliteli hale getirmek zorundayız. Bu yılbaşından itibaren hayvansal ve su ürünlerinde üretim planlamalarına başladık," dedi.

Eleştiriler ve Yanıtlar

Konuşmasında ayrıca, bazı eleştirilere yanıt veren Yumaklı, "Devlet, kullanılmayan arazileri kiraya verecek. Bu durum peşkeş çekmek değil, verimli kullanmak açısından ciddi bir adımdır. Ancak bazıları bunları yanlış anlamakta ve kötü niyetli yorumlarda bulunmaktadır," ifadelerini kullandı.

Kastamonu Yatırımları

Yumaklı, Kastamonu'da yapılan yatırımları da gündeme getirerek, "Devlet Su İşleri'nin yatırımları toplamda 22 milyar lirayı aştı. Bu sürede 124 tesis hizmete girdi," şeklinde konuştu.

Toplantının Ardından Bir Destek

Toplantının sonunda, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Bakan Yumaklı'ya bir yetimin 6 aylık ihtiyaçlarını karşıladıklarını gösteren belge verdi. Yumaklı ise bu yetimin tüm ihtiyaçlarını kendi maaşından karşılayacağını duyurdu.

Toplantıya ayrıca AK Parti milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci de katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

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