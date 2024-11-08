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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu Tanıtım Günleri'nde Konuştu

Bakan Yumaklı, Kastamonu Tanıtım Günleri'nde vatan savunması ve istikrar konularına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 18:02
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu Tanıtım Günleri'nde Konuştu

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu Tanıtım Günleri'nde Konuştu

İbrahim Yumaklı, 18. Kastamonu Tanıtım Günleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, vatan savunması ve istikrar konularında önemli mesajlar verdi.

İstikrar ve Kardeşlik Vurgusu

Bakan Yumaklı, "Bugün istikrarın devamı, öz güven, kardeşlik ve büyük hedefler için odaklanmamıza ihtiyacımız var. Bizler de kabine üyeleri olarak bu odaklanmayı gerçekleştiriyoruz," dedi.

Kastamonu'nun Tarihindeki Önemi

Yumaklı, Kastamonu'nun, Çanakkale Savaşı'nda en çok şehit veren illerden biri olduğunu ve İstiklal Savaşı'nda da birçok kahraman yetiştirdiğini belirtti.

Terörle Mücadelenin Önemi

Bakan, "Ülkemizin terör belasından kurtarılması, terörün tamamen bitirilmesi için kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Bugün istikrarın sürmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz," şeklinde konuştu.

Milletin Gücüne Güveniyoruz

Yumaklı, "Milletin gücüne güveniyoruz. Tüm Türkiye, terörün gölgesinde siyaset yapanlara gereken dersi verme ruhuna sahiptir," ifadelerini kullandı.

Etkinlikleri Ziyaret Etti

Bakan, konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesti ve alanda kurulan stantları ziyaret ederek katılımcılarla bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kağıthane'de düzenlenen 18. Kastamonu Tanıtım Günleri'nin...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kağıthane'de düzenlenen 18. Kastamonu Tanıtım Günleri'nin açılışına katılarak konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kağıthane'de düzenlenen 18. Kastamonu Tanıtım Günleri'nin...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kağıthane'de düzenlenen 18. Kastamonu Tanıtım Günleri'nin açılışına katılarak konuşma yaptı.

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