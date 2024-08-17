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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Orman Yangınları Hakkında Açıklamada Bulundu

Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili uluslararası çağrıların gereksiz olduğuna dikkat çekti ve yangınlarla ilgili güncel durum hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 11:01
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Orman Yangınları Hakkında Açıklamada Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Orman Yangınları Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yangınlarla ilgili uluslararası çağrıların gereksiz olduğunu belirten Yumaklı, "Uluslararası çağrılar var, ancak bizim böyle bir durumumuz yok. Bu tür çağrılar panik oluşturmak için yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Yangınların Durumu

Yumaklı, Muğla Milas'taki yangının enerjisinin düştüğünü belirterek, gün içinde güzel haberler almayı beklediklerini dile getirdi. Aydın Bozdoğan'da ise yangının rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığını fakat gece şartların iyileştiğini ifade etti.

Ekosistem Üzerindeki Etkiler

Yangının şu an için herhangi bir yerleşim yerine tehdit oluşturmadığını belirten Yumaklı, ekosistem üzerindeki canlıların etkilendiğini, ancak can kaybının olmadığını belirtti. Ayrıca, gece boyunca yangınlarla birlikte dezenformasyona da karşı savaş verdiklerini söylediler.

Dezenformasyona Dikkat

Yumaklı, dezenformasyon konusunda vatandaşları uyararak, "Lütfen resmi açıklamaları takip edin. Yanlış bilgi yayanlara itibar etmeyin" dedi. Yangınların çoğalması nedeniyle Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumunun devam ettiğini de vurguladı.

Yangın Çıkaranlar Hakkında İşlem

Yamanlar bölgesindeki yangını çıkaranlarla ilgili işlem başlatıldığını belirten Yumaklı, "Kimlikleri tespit ediliyor, Valiliğimiz konuyla ilgili açıklama yapacaktır" dedi.

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