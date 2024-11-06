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Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de

Tarım ve Orman Bakanı, 2025 bütçesi ve tarımsal hedeflerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 11:38
Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de

Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 Yılı Bütçesi TBMM'de Görüşüldü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunumunu gerçekleştirerek, çeşitli hedefler ve planlamalar hakkında bilgiler verdi.

Kronikleşmiş Sorunlara Çözüm

Yumaklı, "Plansız üretimden kaynaklanan kronikleşmiş dertlerimizi ortadan kaldıracağız" diyerek, 3 yıllık bir planlama süreci sonunda büyükbaş hayvan varlığını 17,7 milyon, küçükbaş hayvan varlığını ise 61,1 milyon başa çıkarmayı amaçladıklarını belirtti. Bu dönemde et ithalatını ülke gündeminden çıkaracaklarını vurguladı.

Gıda Güvenliği ve İklim Koşulları

Yumaklı, tarımsal üretimi etkileyen koşulların hızla değiştiğine dikkat çekerek, Türkiye Yüzyılı'na uygun bir vizyon geliştirdiklerini açıkladı. Vizyonlarında iklim değişikliği, afetler ve jeopolitik risklerin göz önünde bulundurulacağını kaydetti.

Üretim Planlaması ve Kayıtlı Üretici Sayısı Artışı

Üretim planlamasını 81 ilde hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan, kayıtlı üretici sayısında %4,1 artış sağladıklarını belirtti. Hedeflerinin kayıtlılık oranını %100'e çıkarmak olduğunu ekledi.

Hayvancılık ve Bitkisel Üretim Hedefleri

Hayvansal üretimde büyükbaş hayvan varlığını 17,7 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığını 61,1 milyon başa çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Yumaklı, bitkisel üretimde 2025-2027 yıllarında hububat üretimini 39,5 milyon ton, baklagil üretimini 1,4 milyon ton, yağlı tohumlu bitkiler üretimini ise 5,6 milyon tona ulaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

Su Verimliliği ve Tarımsal Yatırımlar

İklim değişikliği ve su kaynaklarının korunmasına yönelik "Suda Sıfır Kayıp" anlayışıyla Su Verimliliği Seferberliği'ni başlattıklarını söyleyen Yumaklı, su depolama hacimlerini artırmak ve sulama alanlarını genişletmek amacıyla çeşitli projelere yatırım yapıldığını ifade etti.

Organize Tarım Bölgeleri ve Lojistik İyileştirmeler

Üreticilerin ürünlerini daha kolay pazarlamasını sağlamak için Organize Tarım Bölgeleri kurduklarını belirten Bakan Yumaklı, 2028 yılına kadar 42 ilde 61 Organize Tarım Bölgesi kurmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bu sunum ve açıklamalar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önümüzdeki yıllarda gıda güvenliği ve tarımsal sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını gösteriyor.

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