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Tarım ve Orman Bakanlığı 5 Bin Tıbbi Sülüğe El Koydu

Tarım ve Orman Bakanlığı, yasa dışı yolla getirilen 5 bin tıbbi sülüğe el koyarak iki kişiye büyük ceza kesti.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 12:47
Tarım ve Orman Bakanlığı 5 Bin Tıbbi Sülüğe El Koydu

Yasa Dışı Tıbbi Sülük Ticareti Engellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, yasadışı yollardan ülkeye sokulmak istenen 5 bin canlı tıbbi sülüğe el koyduğunu duyurdu. Konuya ilişkin açıklama, Bakanlığa bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Tıbbi Sülükler Hakkında Bilgi

Yapılan paylaşımda, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında ticareti yasak olan tıbbi sülüklerin (Hirudo verbana), ülkeye yasa dışı yolla sokulmak istendiği ifade edildi. Yakalaması gerçekleştirilen tıbbi sülüklerin toplam ağırlığı 8,34 kilogram olarak belirlendi.

Ceza ve Denetim Süreci

Olayla ilgili olarak, iki yabancı uyruklu kişiye toplam 2 milyon 624 bin 816 lira idari para cezası uygulanmıştır. Genel Müdürlüğün, bu konudaki denetimleri paydaş kurumlarla birlikte devam edeceği belirtilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yasa dışı yollardan ülkeye sokulmak istenen 5 bin canlı tıbbi sülüğe el...

Tarım ve Orman Bakanlığı, yasa dışı yollardan ülkeye sokulmak istenen 5 bin canlı tıbbi sülüğe el konulduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yasa dışı yollardan ülkeye sokulmak istenen 5 bin canlı tıbbi sülüğe el...

Tarım ve Orman Bakanlığı, yasa dışı yollardan ülkeye sokulmak istenen 5 bin canlı tıbbi sülüğe el konulduğunu bildirdi.

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