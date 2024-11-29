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Tarım ve Orman Bakanlığı, 509 Milyon Lira Destek Ödemesini Çiftçilere Aktarıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 509 milyon 933 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 18:26
Tarım ve Orman Bakanlığı, 509 Milyon Lira Destek Ödemesini Çiftçilere Aktarıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 509 milyon 933 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Bakanlık, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda ayrıntılı bilgi verdi.

Yapılan açıklamada, şu destek kalemlerine yer verildi:

  • Hayvan hastalıkları tazminatı: 173 milyon 21 bin 569 lira
  • Hayvan gen kaynakları desteği: 166 milyon 732 bin 575 lira
  • Kırsal kalkınma yatırımları desteği: 105 milyon 25 bin 721 lira
  • Tiftik üretimi desteği: 32 milyon 170 bin 45 lira
  • Sertifikalı tohum üretim desteği: 19 milyon 609 bin 421 lira
  • Sertifikalı/standart fidan kullanım desteği: 10 milyon 46 bin 721 lira
  • Sertifikalı tohum kullanım desteği: 2 milyon 122 bin 464 lira
  • Hububat, baklagil ve dane mısır desteği: 1 milyon 204 bin 484 lira

Toplamda 509 milyon 933 bin lira değerinde olan bu tarımsal destekleme ödemeleri, bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırılacak. Tarım Bakanlığı, bu ödemelerin çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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