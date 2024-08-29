Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Mazot ve Gübre Desteği Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Düzeltme

Tarım ve Orman Bakanlığı, mazot ve gübre desteğinin kaldırıldığına dair çıkan iddiaları yalanlayarak, bu desteklerin devam ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan Resmi Açıklama

Yapılan yazılı açıklamada, "Mazot ve gübre desteği kaldırılmamıştır. Yeni dönemde bu desteklerin tanımlamaları, temel girdi maliyetleri esas alınarak revize edilmiştir," ifadeleri kullanıldı.

Destekleme Zamanı ve Kapsamı

Yeni destekleme kararının bugün Resmi Gazete’de yayımlandığına dikkat çeken Bakanlık, 2025-2027 yıllarında gerçekleşecek bitkisel üretim desteklerin detaylarına yer verdi.

Ayrıca, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerin mazot maliyetinin yüzde 50’sinin ve gübre maliyetinin yüzde 25’nin karşılanacağı vurgulandı. Üretim planlaması doğrultusunda yer alan ürünleri yetiştiren üreticilere ise ek desteklerin sunulacağı belirtildi.

Desteklerin Nakdi Ödeneceği Vurgusu

Desteklerin ayni değil, nakdi olarak ödenecek olduğunun altı çizildi. Böylece, desteklemelerin mazot maliyetinin yüzde 100’ü ile gübre maliyetinin yüzde 50’sini kapsayacağı ifade edildi.

Su Kısıtı Olan Bölgelere Ek Destek

Su kısıtına maruz kalan 11 il ile 52 ilçedeki çiftçilere yönelik ek destek uygulamalarına da dikkat çekildi. Planlama gereği az su tüketen ürünler için gübre ve mazot desteğinin tamamının sağlanacağı açıklandı.

Fark Ödemesi Desteği Devam Ediyor

Son olarak, prim desteğinin kalktığı yönündeki iddialara da yanıt veren Bakanlık, fark ödemesi desteğinin sürdüğünü ve her yıl belirli ürünler için ödemelerin yapılacağını açıkladı. Ayrıca, üretim döneminin sonunda ihtiyaç duyulması halinde fark ödemesi desteğinin verilebileceği kaydedildi.