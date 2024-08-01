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Tarımda Temmuz Ayı Fiyat Farkları: TZOB'dan Önemli Uyarılar

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuz ayında üretici ve market fiyatları arasındaki farkları açıkladı, havuçta %420,5'e varan fark dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 10:32
Tarımda Temmuz Ayı Fiyat Farkları: TZOB'dan Önemli Uyarılar

TZOB'dan Temmuz Ayı Fiyat Değerlendirmesi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuz ayı üretici ve market fiyatları arasındaki farkları değerlendirerek önemli sonuçlar ortaya koydu.

Havuçta Rekor Fiyat Farkı

Bayraktar, temmuzda üretenler ve marketler arasındaki en büyük fiyat farkının %420,5 ile havuçta görüldüğünü belirtti. Havuçtakini %333,9 ile limon, %328,6 ile elma izlerken, %313,9 ile kuru incir de listeye dahil oldu.

Market Fiyatlarındaki Artışlar ve Düşüşler

Bayraktar, markette 37 ürünün 13'ünde fiyat artışı, 24'ünde ise fiyat azalışı yaşandığını ifade etti. Fiyatı en fazla artan ürün ise %36,2 ile limon olurken, karpuzun fiyatı %42,4 oranında düştü.

Üretim Fiyatlarındaki Dalgalanmalar

Üretici bazında 29 ürünün 7'sinde fiyat artışı görülürken, 13'ünde fiyat düşüşü yaşandığını vurgulayan Bayraktar, karpuzda meydana gelen %48,4'lük fiyat düşüşünün yanı sıra, yumurtanın fiyatı %25,5 arttığını da ekledi.

Aşırı Hava Koşulları Etkili Oluyor

Bayraktar, aşırı sıcakların tarım ürünlerinde hasara ve verimde kayıplara neden olduğunu belirtti. Özellikle yeşil soğan, marul, yeşil fasulye ve maydanozda fiyat artışlarının arz düşüklüğünden kaynaklandığını aktardı.

Kuru Soğan Fiyatları Düşüyor

Kuru soğan fiyatlarının, geçen yılın aynı dönemine göre %6 azaldığını ifade eden Bayraktar, hâlâ ortalama 6 lira seviyesinde olduğunu ve Polatlı gibi yerlerde 5 liraya kadar düştüğünü belirtti. Üreticilerin maliyetin altındaki fiyatlarla karşılaşmasının endişe verici olduğunu vurguladı.

Domates ve Kayısıda Fiyat Sorunları

Domates fiyatlarındaki düşüşün arz artışından kaynaklandığını kaydeden Bayraktar, kayısıda ise Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alımlara müdahale etmesi gerektiğini dile getirdi.

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