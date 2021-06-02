Tarımda uzman eller projesine 100 bin liralık hibe desteği!

Kırsal alandaki kalkınmaları desteklemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kurulan 'Uzman Eller Projesi'nde üreticilerin desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yürürlüğe giren yeni yönetmelikte ise 2022 yılı ile 2024 yılları arasında kırsal alanda yaşayanlarla bu alanlarda yaşamayı taahhüt edenlere devletten üretim desteği sağlanacak. Tarım ile ilgili mesleki yüksekokulları ile birlikte üniversitelerdeki tarım ve hayvancılık, gıda ve su ürünleri eğitimlerinde mezun olanlar için uygulanacak olan destekte sunulan projelere karşılık 100 bin liraya kadar hibe destek ödemesi sağlanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre söz konusu bölümlerden mezun olan genç nüfusun istihdama katkı sağlaması amacı ve bu sektörlere oluşturulması hedeflenen girişimcilik konusunu desteklemek adına, belirlenen faaliyetlerin yapılmasına teşvikte bulunmak ve tarımsal alandaki üretim miktarları ile kalite verimliliğini daha da artırmak amaçlandığı ve bu durumunda sürdürülebilir bir yatırım desteğine dönüştürüldüğü belirtildi.

UZMAN ELLER PROJESİYLE 100 BİN LİRA HİBE DESTEĞİ

Hayvansal, bitkisel, su ürünleri, yöresel ürünler ile birlikte tıbbi aromatik bitki üretimiyle ilgili tüm yeni projelere verilecek olan hibe desteğinin kapsamı içerisine bu ürünlerin işlenip depolanması ve ayrıca paketlenmesiyle ilgili projelerinde alınacağı belirtildi. 100 bin liraya kadar verilecek hibe ödemelerinde proje bütçesinin KDV hariç bedeli kadar hazırlanıp değerlendirileceği ve hibe ödemesinden yararlanabilmek için de yapılacak hibe sözleşmesinin imzalanarak proje yatırımının tamamlanması şart koşulacak.

Ziraat Bankası aracılığı ile ödenecek olan hibe desteğinden hak sahipleri, sadece bir kez faydalanacak ve aynı projeyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlediği diğer hibe programlarına katılan kişiler söz konusu desteklemeden yararlanamayacaklar.