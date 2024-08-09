Tarımsal Destek Ödemeleri Hızla Hesaplara Aktarılıyor

Tarım Bakanı Yumaklı'dan Destek Müjdesi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün gerçekleştirdiği bir paylaşımda, çiftçilere yönelik toplam 1 milyar 195 milyon 380 bin lira tutarında tarımsal destek ödemelerinin yapılacağını açıkladı.
Ödeme Detayları
Bakan Yumaklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, destek ödemelerinin aşağıdaki gibi dağıtılacağı belirtildi:
- Çiğ süt desteği: 1 milyar 94 milyon 273 bin 36 lira
- Kırsal kalkınma yatırım desteği: 70 milyon 511 bin 882 lira
- Mazot ve gübre desteği: 25 milyon 986 bin 151 lira
- Sertifikalı tohum üretim desteği: 3 milyon 367 bin 891 lira
- Hayvan gen kaynakları desteği: 1 milyon 241 bin 40 lira
Bakan Yumaklı'nın açıklaması: "Toplam 1 milyar 195 milyon 380 bin lira çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun." dedi.