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Tarımsal Destek Ödemeleri Hızla Hesaplara Aktarılıyor

Tarım Bakanı Yumaklı, 1,2 milyar lira tarımsal destek ödemesinin çiftçilerle buluşacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 18:34
Tarımsal Destek Ödemeleri Hızla Hesaplara Aktarılıyor

Tarım Bakanı Yumaklı'dan Destek Müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün gerçekleştirdiği bir paylaşımda, çiftçilere yönelik toplam 1 milyar 195 milyon 380 bin lira tutarında tarımsal destek ödemelerinin yapılacağını açıkladı.

Ödeme Detayları

Bakan Yumaklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, destek ödemelerinin aşağıdaki gibi dağıtılacağı belirtildi:

  • Çiğ süt desteği: 1 milyar 94 milyon 273 bin 36 lira
  • Kırsal kalkınma yatırım desteği: 70 milyon 511 bin 882 lira
  • Mazot ve gübre desteği: 25 milyon 986 bin 151 lira
  • Sertifikalı tohum üretim desteği: 3 milyon 367 bin 891 lira
  • Hayvan gen kaynakları desteği: 1 milyon 241 bin 40 lira

Bakan Yumaklı'nın açıklaması: "Toplam 1 milyar 195 milyon 380 bin lira çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

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