Tarımsal Destek Ödemeleri Hızla Hesaplara Aktarılıyor

Tarım Bakanı Yumaklı'dan Destek Müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün gerçekleştirdiği bir paylaşımda, çiftçilere yönelik toplam 1 milyar 195 milyon 380 bin lira tutarında tarımsal destek ödemelerinin yapılacağını açıkladı.

Ödeme Detayları

Bakan Yumaklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, destek ödemelerinin aşağıdaki gibi dağıtılacağı belirtildi:

Çiğ süt desteği: 1 milyar 94 milyon 273 bin 36 lira

1 milyar 94 milyon 273 bin 36 lira Kırsal kalkınma yatırım desteği: 70 milyon 511 bin 882 lira

70 milyon 511 bin 882 lira Mazot ve gübre desteği: 25 milyon 986 bin 151 lira

25 milyon 986 bin 151 lira Sertifikalı tohum üretim desteği: 3 milyon 367 bin 891 lira

3 milyon 367 bin 891 lira Hayvan gen kaynakları desteği: 1 milyon 241 bin 40 lira

Bakan Yumaklı'nın açıklaması: "Toplam 1 milyar 195 milyon 380 bin lira çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun." dedi.