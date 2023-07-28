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  4. Tarlası olanların şansı döndü! Bunu yapmayanlara devletten cillop gibi destek!

Tarlası olanların şansı döndü! Bunu yapmayanlara devletten cillop gibi destek!

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Tarlası olanların şansı döndü! Bunu yapmayanlara devletten cillop gibi destek!
Tarlası olanları yakından ilgilendiren haber geldi. Orman Bakanlığı'nın açıklamasında yeni düzenlemenin sinyalleri verildi. Tarıma dayalı üretimi arttırmak için yapılan değişikliğin detayları haberimizde.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarı arazilerinin verimli olması ve üretiminin artış göstermesi üzerine harekete geçti. Kullanılmayan tarım arazilerini üretime kazandırmak amaçlanırken tarımsal faaliyetlerde planlı üretim dönemine start verildi. İşte tarımsal üretimde yeni dönemin detayları...

Tarım arazilerinin etkin olarak kullanılması ve gıda güvenliğinin sağlanması için bundan sonra tarım arazilerinin üretime geçirilmesi için bakanlıktan izin çıktı. Bu yenilikle beraber tarım arazileri daha etkin ve verimli kullanıma sunuldu.

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SÖZLEŞMEYE DAYALI ÜRETİM

Tarım arazilerinde ki yeni düzenleme, sözleşmeye dayalı olarak üretime başlatıldı. Üretici ve alıcı arasında yapılan sözleşmelerle beraber taraflar arasında adil ve güvenli ticaret ortamının sağlanması hedef haline getirildi. Bu yenilik üreticilerin haklarının korunmasına yardımcı olacak.

Tarlasına 2 sene süreyle ekim yapmayanlar için ise yeni kararlar alındı. Bu kişiler, tarlalarını kiraya verme imkanı sunulurken kiralama işleri bölgede bulunan kişilerden ya da meslek odaklı bakılarak zarar verilmeyeceğinin garantisi alınıyor.

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